Inglaterra recibe abucheos por arrodillarse en amistoso

MIDDLESBROUGH, ENGLAND.- Al tocarle la capitanía de Inglaterra por primera vez el domingo, Marcus Rashford escuchó los abucheos de sus propios hinchas cuando lideró al equipo a arrodillarse previo al partido contra Rumania rumbo a la Eurocopa.



Rashford acabó recibiendo vítores desde todo el estadio en Middlesbrough cuando convirtió el penal a los 68 minutos que certificó una victoria 1-0.



La insistencia de cierto sector de hinchas ingleses al abuchear a sus jugadores por el gesto contra el racismo se ha hecho habitual en los preparativos del equipo al ganar por 1-0 un par de amistosos en esta ciudad del noreste.



Los abucheados fueron eclipsados de inmediato por la mayoría de los aficionados aplaudiendo a una selección inglesa alineó a seis jugadores de raza negra el domingo, entre ellos Rashford. Lo mismo ocurrió el miércoles previo al partido que Inglaterra disputó contra Austria.



“Es algo que no podemos controlar", dijo Rashford a la cadena británica ITV. “Por nuestra cuenta, creemos que es lo correcto y seguiremos haciéndolo”.



El técnico de Inglaterra Gareth Southgate había dicho un día antes que abuchear era una “reacción muy extraña” y que los jugadores seguirán arrodillándose durante la Euro 2020.



Inglaterra disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el estadio Wembley de Londres, donde los hinchas no han visto presencialmente a su selección desde 2019, antes de la pandemia de coronavirus.



Los dos partidos en Middlesbrough fueron los primeros de la selección con presencia de público desde que arrodillarse pasó a ser algo de rutina antes del inicio de los partidos de la Liga Premier hace un año. Los jugadores se han solidarizado con los pedidos por erradicar la injusticia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.



Rashford recibió el cintillo de capitán como el internacional más experimentado, por encima de los 23 años, en un once titular experimental. Southgate lo describió como “una buena oportunidad” para que pudiera mostrar “algo de liderazgo”.



El delantero del Manchester United exhibió aplomo al avanzar lentamente para batir al arquero rumano Florin Niță al ejecutar la pena máxima por una falta cometida sobre Jack Grealish.



Tres minutos después que Rasford fue sustituido, un segundo penal fue ejecutado por el jugador que recibió el brazalete. Pero Niță se tiró a su derecho para atajar el disparo de Jordan Henderson.



Inglaterra estrelló dos remates en los palos en el primer tiempo, con un cabezazo de Dominic Calvert-Lewin y un remate de Jadon Sancho.



El equipo de Southgate debutará en la Euro 2000 el próximo domingo, midiéndose contra Croacia por el Grupo D.



En otras victorias de rutina para equipos participantes de la Euro, Holanda despachó 3-0 a Georgia, Dinamarca derrotó 2-0 a Bosnia-Herzegovina y Escocia superó ajustadamente 1-0 a una Luxemburgo que jugó con 10 hombres desde antes del descanso.



Austria y Eslovaquia empataron 0-0 en un partido que enfrentó a selecciones que competirán en la Euro, que arranca el viernes en Roma.