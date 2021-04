Copa Libertadores define grupos bajo amenaza de covid-19

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El brasileño Palmeiras y el argentino Defensa y Justicia, los campeones vigentes de los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica; compartirán grupo en la Copa Libertadores 2021, que comenzará a disputarse el 20 de abril con la región sumergida en una segunda ola de contagios de covid-19.



El conjunto paulista, ganador de la última edición de la Libertadores, y Defensa, que obtuvo la Copa Sudamericana, integran el Grupo A junto a Universitario (Perú) y el vencedor del duelo de la fase preliminar entre Independiente del Valle de Colombia y Gremio de Brasil, según el sorteo realizado el viernes en la sede que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la ciudad paraguaya de Luque.



En momentos en que Sudamérica sufre los efectos de la segunda ola de coronavirus y varios de sus gobiernos impusieron duras restricciones, el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez pidió responsabilidad a jugadores, técnicos y dirigentes para no alterar el desarrollo de las competencias en un año de “calendario apretado” por la disputa de la Copa América en junio y de las eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022.



“Necesitamos un poco más, no podemos bajar ahora la guardia”, insistió Domínguez. “Si ustedes se cuidan... están cuidando el producto fútbol sudamericano. Eso es muy importante porque hay un calendario muy apretado. Si hacemos esto en equipo es factible, posible, cumplir calendario. Les pido de corazón hacer este esfuerzo juntos”.

Boca Juniors, el club con más Libertadores ganadas (6) de los que competirán este año, reeditará el duelo de la semifinal de la última edición ante el subcampeón Santos de Brasil si el equipo paulista liquida la serie (3-1) ante San Lorenzo de Argentina por la ronda preliminar.



En el mismo Grupo C quedaron Barcelona (Ecuador) y The Strongest boliviano, local en la altura de La Paz.



En tanto que River Plate, el otro semifinalista en 2020 y pentacampeón, compartirá el Grupo D con Independiente (Colombia), Fluminense (Brasil) y el sobreviviente del choque entre Bolívar, también de La Paz, y Junior Barranquilla por la fase preliminar.



El poderoso Flamengo de Brasil se medirá ante Liga de Quito (Ecuador); Vélez Sarsfield (Argentina) y Unión la Calera (Chile) en el Grupo G.



El tricampeón continental Olimpia (Paraguay) compartirá el Grupo B con Internacional (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela) y un Always Ready (Bolivia) que vuelve a la competencia después de 50 años.

Por su parte, el tricampeón continental Sao Paulo (Brasil) encabeza el Grupo E que tiene a Racing Club (Argentina); Sporting Cristal (Perú) y el debutante Rentistas (Uruguay).



Nacional de Uruguay, otro tricampeón; Universidad Católica (Chile) y Argentinos Juniors son parte del Grupo F, que definirá su último integrante tras la revancha entre Libertad y Atlético Nacional de la ronda preliminar.



En el Grupo H quedaron Cerro Porteño (Paraguay), Atlético Mineiro (Brasil), América de Cali (Colombia) y Deportivo La Guaria (Venezuela).



La fase de grupos comenzará concluirá el 27 de mayo. El primero y el segundo de cada uno se clasificarán a los octavos de final, que se disputarán entre 13 y 22 de julio. Los ocho terceros jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Los cuartos de final de la Libertadores están previstos entre el 10 y el 19 de agosto y las semifinales entre 21 y 30 de septiembre. La final única será el 20 de noviembre en estadio por definir. El campeón recibirá 15 millones de dólares como premio.

COPA SUDAMERICANA

Con más equipos (32) y nuevo formato, la Copa Sudamericana también definió sus grupos en el sorteo.



El bicampeón Independiente de Argentina, uno de los clubes sudamericanos de mayor tradición en competencias internacionales, encabeza el Grupo B que compartirá con Bahía (Brasil), Guabirá (Bolivia) y el ganador de la serie de fase preliminar entre el uruguayo Torque y el argentino Fénix, la cual se definirá el miércoles.



Corinthians de Brasil, otro peso pesado del continente sudamericano, quedó en el Grupo E con Sport Huancayo (Perú), River Plate (Paraguay) y el ganador del repechaje entre los uruguayos Cerro Largo y Peñarol, por resolverse el martes.



En el Grupo A están Rosario Central (Argentina); Huachipato (Chile) y 12 de octubre (Paraguay), a los que se sumará San Lorenzo de Argentina o Santos de Brasil, último subcampeón de la Libertadores.

Jorge Wilstermann (Bolivia), Arsenal (Argentina), Ceará (Brasil) y Bolívar de La Paz o Junior Barranquilla están en el Grupo C, mientras que Atlético Paranaense (Brasil), Melgar (Perú), Aucas (Ecuador) y el debutante Metropolitanos (Venezuela) conforman el Grupo D.



El Grupo F alista a Newell’s (Argentina), Palestino (Chile) Atlético Goianiense (Brasil) y Libertad de Paraguay u Atlético Nacional de Colombia. El Grupo G cuenta con Emelec (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia), Talleres (Argentina) y Bragantino (Brasil).



Por su parte, el Lanús (Argentina), campeón de la edición 2013, lidera un Grupo H que también integran La Equidad (Colombia), Aragua (Venezuela), y ya sea Independiente del Valle, campeón en 2019, o Gremio de Brasil.



La fase de grupos se disputará del 20 de abril al 27 de mayo. La final está prevista para el 6 de noviembre, en estadio por definir. El campeón recibirá cuatro millones de dólares.

