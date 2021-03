Donis Escober regresa a Olimpia después de dos años  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de dejar las canchas de fútbol y dedicarse a la vida del campo, el exportero de Olimpia, Donis Escober, volvió, pero no de manera permanente.



Escober se presentó este lunes a los entrenamientos de Olimpia por solicitud de la directiva Blanca, pero esta vez no llega como jugador, sino como entrenador de porteros.



Sólo estará supliendo una semana la ausencia de Sergio López, quien viajó con la Selección Nacional para los partidos amistosos ante Bielorrusia y Grecia.



El Pimpollo parará a Harold Fonseca y Rafael Zúniga, quienes son los porteros suplentes del Rey de Copas.



Su amarga salida de Olimpia

Con 16 títulos que lo respaldan como el jugador más ganador del Olimpia, el portero Donis Escober, desde el 2019 ya no era tomado en cuenta para jugar con los Albos, pese a ser uno de los mejores guardametas de la nación.



Llegó un momento de hasta quedar fuera de los planes de los técnicos de turno hasta que salió del club. Incluso, al final de un partido mientras los medios de comunicación le consultaban por qué ya casi no jugaba, Donis no pudo responder, pues rompió en llanto y se fue.

