Pirlo está "contento" por contar con Cristiano Ronaldo para la próxima temporada con Juventus  

ROMA, ITALIA.- El entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo aseguró este sábado estar "contento" de poder continuar el año próximo con Cristiano Ronaldo, que acaba contrato en 2022, en respuesta a las interrogantes que se abrieron tras la eliminación de los Bianconeri en octavos de la Liga de Campeones.



"Ronaldo tiene todavía un año de contrato, por lo que estamos contentos de que pueda continuar con nosotros", declaró Pirlo en la rueda de prensa de la víspera del duelo contra el Benevento, el domingo en la 28ª jornada e la Serie A.



Tras la eliminación ante el Oporto el 9 de marzo, los medios publicaron la posibilidad de que Ronaldo regresara al Real Madrid, alimentada por declaraciones del técnico blanco Zinedine Zidane, que no cerró la puerta a su exjugador.



A Pirlo le preguntaron si hace falta cambiar la posición de Ronaldo en la cancha: "Todavía no lo he pensado porque estamos concentrados en acabar de la mejor forma la temporada".



Ronaldo publicó un mensaje en Instagram (271 millones de abonados) agradeciendo a la Juventus el haber sido elegido mejor jugador de Italia por la asociación de futbolistas.



La leyenda portuguesa se centró en los empleados del club: "Desconocidos del gran público que trabajan diariamente para que la Juventus sea uno de los mejores clubes del mundo".



