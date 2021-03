Óscar Flores presenta su libro 'El que meta el gol gana'

Alexeiev Morales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el cemento cortado por el sol revolucionario de los años ochenta, allá donde convive el humilde proletario que emigra de su barriada para olvidar sus penas en el estadio, está sentado él. Preso de la ansiedad.

Vivaracho, oscuro de piel, tomando apuntes con su cerebro adelantado a la época mientras juega la Selección de Chelato Uclés... es todavía un niño; varias décadas después, ya cuando la Selección Nacional no tiene a Chelato Uclés y el uniforme bicolor le queda grande a muchos, Óscar Flores cruza el umbral del periodismo para someterse al escrutinio público con el apellido de escritor.

El parto fue esta semana, la presentación en sociedad ayer pero la fecundación duró siete meses durante 2019; “tenerlo en mis manos por primera vez fue algo súper emocionante... lo había soñado siempre y fue la culminación de una espectacular aventura”. Como si fuera un mancebo feliz, Óscar Flores habla de “El que mete el gol gana”, el libro que viene a unirse a la debilitada biblioteca deportiva de un país que lee muy poco.

LEA: Se detiene el partido Honduras Progreso vs Real España por falla de energía eléctrica

Óscar Flores durante la entrevista en Diario EL HERALDO. Foto: El Heraldo





¿Qué ha sido lo más complicado de producir un libro por primera vez, Óscar?

- Agarrar huevos. Sentarse y saber que lo que estás escribiendo te convenza. Tiempo atrás había hecho intentos de escribir cuento, novela, poesía y no me salía. Lo leía y lo botaba de inmediato.

Sus ojos picarones parecen dos pelotas de cuero en medio de una potra callejera cuando habla de su nuevo hijo; de todos modos esta obra es “la visión de un aficionado de Sol... tiene un lenguaje sencillo, entendible”. Es quizá este su mejor reflejo.

Y mira de reojo a su mánager -su esposa Ivis Romero- cuando se le pregunta sobre esas noches frías frente al ordenador que tantas veces se durmieron de madrugada. “Dependiendo el estado de ánimo a veces ponía música, a veces tenía una cerveza, otra veces una Coca Cola, café... pero digamos que boquitas nunca podían faltar”.

TAMBIÉN: Platense pierde la oportunidad de ser primero del grupo A ante Real de Minas

Aunque enseguida reconoce que también hubo noches de pánico cuando a la hoja en blanco no le entraban las letras ni a punta de pistola: “Montón de veces me quedé en blanco. Me hice un programa que consistía en hacer 10 microrrelatos al mes y varias veces me daba ansiedad porque no me salía nada, me doblegaba el tema”.

Hasta que un día se cumplieron los plazos y Óscar Flores se paró en el pabellón de fusilamiento: del otro lado el editor costarricense Carlos Aguilar, con la afilada bayoneta lista, recibía los 102 cuentos cortos a modo de resumen de la historia del balompié catracho con la fama de ser un general hitleriano. “El poeta hondureño Denis ávila (ganador en 2020 del premio internacional “Pilar Fernández Labrador” en Salamanca), quien fue el primero que me animó a escribir el libro, me dijo que me alistara... pero al final todo salió bien, incluso Carlos Aguilar me aconsejó que siguiera escribiendo más porque había cosas muy buenas”.

ADEMÁS: Honduras presentará diez 'legionarios' en amistosos ante Bielorrusia y Grecia

¿Cómo surgió el nombre “El que mete el gol gana”?

- Pues como lo sabemos todos los futboleros, “el que mete el gol gana” es una de las frases más escuchadas en una potra y encierra mucha esperanza para el que va perdiendo.

Los fondos van directamente al Maestro Chelato Uclés. ¿Ya hablaste con él?

- Como lo acaban de operar y no puede hablar, Rudy Urbina (hijo de Uclés) fue quien me dio la autorización para anunciar que los fondos van para el Maestro... es un agradecimiento para el profe porque España 82 fue como mi descubrimiento con el fútbol. Y siento que estamos en deuda con el Maestro...

VEA: Henry Figueroa comparece a audiencia por caso antidoping

Francisco Herrera y Rudy Urbina, hijos de Chelato Uclés, con óscar Flores en la presentación del libro. Foto: El Heraldo

¿Has recibido el apoyo de personalidades famosas?

- Mi papá (también se llama Óscar Flores) le enseñó a Carlos Pavón lo que yo escribí de él y la Sombra le dijo que estaba bien bonito; David Suazo me llamó para pedir un ejemplar... pero lo que más me ha sorprendido es el apoyo de los medios y los amigos, ha sido abrumador... no me imaginé que me tenían tanto cariño.

¿Cómo se traduciría en éxito esta tu primera obra?

- Me gustaría que llegara a la mayor cantidad posible de personas aunque creo que desde ya es un éxito porque, modestia aparte, no recuerdo algún libro en Honduras que haya recibido tanta exposición en tan poco tiempo.

Con Óscar Flores la demanda sobrepasó la dimensión desconocida: el primer tiraje ya es historia, se agotó antes de que cantara el primer gallo de la mañana “y eso que antes de venir le decía a mi esposa que sentía que solo como diez libros iba a vender... je, je, je”.

El próximo paso -cuenta- es difundir el libro online para que sea masivo y, claro, que en Honduras “el último gol lo meta la decencia”.

TE PUEDE INTERESAR: 'Primitivo' Maradiaga se convierte en asesor técnico del Cedrito FC