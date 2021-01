Gráfico: Honduras es una selección modesta en el ranking FIFA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras se ha posicionado unos dos escalones arriba del nivel intermedio en el ránking histórico de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tomando en consideración que en la entidad están afiliadas 210 escuadras.



A lo largo de su andadura, la Bicolor se ha caracterizado por ser un conjunto relativamente modesto: ha participado en tres Copas del Mundo (1982, 2010 y 2014), ostenta cuatro copas centroamericanas y una vez logró ser campeón de Concacaf, que justamente fue lo que le permitió participar en su primer Mundial.



Su palmarés en el nivel absoluto es limitado. También lo ha sido en los procesos juveniles.



Y en el balance de sus juegos disputados, la H cerró 2020 con un acumulado de 1,367 puntos, una cifra pequeña, que la tiene, actualmente, en el quinto puesto de la Concacaf, por debajo de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Variaciones

La Unidad de Datos de EL HERALDO analizó el comportamiento de las posiciones de Honduras en el ránking de FIFA desde 1992 hasta el año que recién terminó, que se basó solamente en partidos oficiales. Este equipo usó solamente las posiciones de diciembre, es decir, en el puesto que terminó el combinado en cada año transcurrido.



Si bien esta clasificación es objetiva al utilizar fórmulas matemáticas, ha sido objeto de un intenso debate debido a que no refleja realmente el poder de ciertos equipos y no considera la trayectoria y la historia de las diferentes selecciones, según opiniones de expertos.



La versión actual del sistema de clasificación fue usado por primera vez el 16 de agosto de 2018, adaptado de puntuación Elo (método matemático), usado en ajedrez y Go, un juego de tablero.



El hallazgo es revelador: el equipo nacional se ubicó en la posición 27 en 2001, siendo esta su mejor ubicación, y se dio cuando eran dirigidos por el técnico hondureño Ramón Maradiaga.



Sin embargo, la peor ubicación (101) se dio en 2015, en un pasado reciente, bajo las órdenes del estratega colombiano Jorge Luis Pinto.

Otros de los aspectos a resaltar es que la moda de los puestos del conjunto catracho en la historia están entre el 40 y 49, lo que significa un 31% de repetición en esas ubicaciones.



También, otros puestos importantes que logró Honduras se dieron, por ejemplo, en 2009 cuando llegó a ser el 37 en el mundo, un año antes de clasificarse a su segunda justa mundialista que se llevó a cabo en Sudáfrica.



En tercer lugar sería la ocupación 41 que obtuvo en 2005, un año antes de Alemania. Pero después de estar en el 101, otra de las peores ubicaciones fue en 1998 cuando fue 91 en el mundo.

Actualmente

Honduras, en el ranking más reciente de FIFA (10 de diciembre pasado), quedó en el 64 a nivel mundial, dos escalones más abajo en comparación con 2018 y 2019, que los culminó en el 62.



El equipo que dirige Fabián Coito estuvo en zozobra a causa de que Concacaf había implementado que los primeros seis del ránking del área de Concacaf clasificarían a Qatar 2022, una tema sensible porque la H estaba en el quinto puesto del área, y detrás estaban El Salvador, Panamá y Canadá.



No obstante, la entidad regional abolió la decisión e implementó la octagonal, siempre tomando a los mejores posicionados de la zona.



La selección hondureña espera en este nuevo 2021 enderezar su camino tras no poder ganar ni un juego (dos disputados, ante Nicaragua y Guatemala) en el 2020.

