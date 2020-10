Bajo riesgo covid-19, Sudamérica inicia camino a Qatar 2022

Agencia AP

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- A pesar de la pandemia de coronavirus, la resistencia de varios clubes y los problemas de logística, las diez selecciones de Sudamérica comenzarán esta semana a disputar las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.



Mientras el resto de las confederaciones postergaron la clasificación para 2021, la CONMEBOL se empecinó y logró el aval de FIFA para arrancar este año a sabiendas de los desafíos que implica para una región que ha sido duramente castigada por el Covid-19. Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile aparecen entre los países con más contagios y muertos en el mundo.

La entidad primero convenció a los gobiernos sudamericanos para eludir el cumplimiento de una cuarentena por parte de los jugadores que provienen del exterior y luego obtuvo el respaldo del mandamás de la FIFA Gianni Infantino para torcer la resistencia de los clubes de Europa a ceder a los futbolistas.



Pero la FIFA, a último momento, aclaró que la cesión de jugadores no puede estar por encima de las disposiciones sanitarias locales, lo cual le sirvió de excusa a la MLS de Estados Unidos para bloquear la salida del argentino Cristian Pavón y de los peruanos Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens, entre otros.



Los jugadores que fueron cedidos quedaron aislados en cápsulas sin contacto con personas ajenas a cada delegación y deben ser hisopados hasta 72 horas antes de cada partido, según estableció la CONMEBOL.



Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, candidatos naturales por antecedentes, irán por los cuatro boletos directos a la Copa del Mundo. La quinta plaza — que dará acceso a un repechaje intercontinental — tiene como aspirantes a Chile, Perú, Paraguay y Ecuador.

Los partidos se jugarán sin público.



“Esta eliminatoria tiene componentes especiales. No va a ser fácil", advirtió el técnico de Uruguay Oscar Tabárez. “Hoy en las grandes ligas de Europa, en estas circunstancias, los equipos grandes pierden puntos. El público es parte importante y no sé con que nos vamos a encontrar. Dependemos de nuestra actitud en el campo”.



La competencia mantiene su formato de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.



Uruguay-Chile abrirán el certamen este jueves, seguido por Paraguay-Perú y Argentina-Ecuador. El viernes se medirán Colombia-Venezuela y Brasil-Bolivia.

Los ausentes

Si bien los estelares Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez dirán presente, la doble fecha de eliminatoria tendrá algunas ausencias notorias, como la del histórico goleador de Perú Paolo Guerrero, quien se recupera de una lesión de rodilla derecha por la que fue sometido a una cirugía en agosto.



En Brasil están lesionados el delantero Gabriel Jesus, del Manchester City, y el arquero Alisson, del Liverpool, al igual que Sergio “Kun” Aguero en Argentina.



Edison Cavani, titular indiscutido en el ataque uruguayo, no fue convocado debido a su larga inactividad desde marzo cuando el PSG le comunicó que no le renovaría contrato. El delantero acaba de fichar para el Manchester United.



David Ospina, dueño del arco de Colombia, fue descartado debido a las medidas de aislamiento preventivo impuestas por las autoridades sanitarias al plantel del Napoli, donde juega, tras detectarse casos de coronavirus.



Chile, que se quedó afuera del último mundial, padece una epidemia de lesiones que marginó a figuras como el capitán Gary Medel y el arquero Claudio Bravo. El volante Erick Pulgar no fue citado tras haber contraído el coronavirus. En tanto que el defensor Gonzalo Jara está suspendido.



Venezuela sentirá las ausencias del delantero José Salomón Rondón, del Dalian Pro de China, que no fue cedido, y Josef Martínez, del United de Atlanta, recuperándose de una grave lesión de rodilla.

Messi, en busca de paz

Quiso irse del Barcelona y no pudo. Y no parece sentirse cómodo con el esquema que propone el nuevo técnico Ronald Koeman como falso 9. Messi regresa a la Argentina en busca de paz y la libertad de juego que le garantiza Lionel Scaloni.



La Pulga debía una fecha de suspensión por la roja que recibió en la Copa América 2019 durante el duelo ante Chile por el tercer puesto, pero la CONMEBOL dejó sin efecto el castigo porque dio por vencido el plazo de un año que el jugador tenía para cumplirlo.



“El equipo uno lo tiene en la cabeza y no hay mucho tiempo para probar. La idea que tenemos es siempre tener gente por delante de él cuando el equipo tiene la pelota”, afirmó Scaloni en una reciente entrevista. En otras palabras, Messi como eje del equipo.



“En la Copa América dio resultados más allá de que sean dos delanteros o un delantero y dos extremos. Necesitamos que haya gente adelante para que pueda asistir y que sea profundo y no al pie”, apuntó el estratega, que juntará a Messi con Lautaro Martínez, el goleador del Inter, y con Lucas Ocampos, de gran presente en Sevilla.

Los debutantes

Tres técnicos debutarán oficialmente en la primera fecha de la eliminatorias.



El argentino Gustavo Alfaro encara su estreno en Ecuador sin jugar un cotejo amistoso y con plantel incompleto — el volante Christian Noboa, del Sochi de Rusia, no consiguió vuelo para llegar a tiempo — ante Argentina el jueves en el estadio la Bombonera de Boca Juniors, club del cual fue entrenador hasta fines de 2019.



“Hoy somos más un puñado de buenas intenciones que un equipo de fútbol”, admitió Alfaro.



El venezolano César Farías se sentará en la banca de Bolivia nada menos que de visitante contra Brasil en medio de una crisis institucional que paraliza al fútbol boliviano desde la muerte a mediados de julio de su titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) César Salinas por Covid-19.



Los futbolistas Ronaldo Sánchez, Ferddy Roca y Mateo Zoch de Oriente Petrolero abandonaron la concentración de la Verde debido a que la dirigencia de ese club no reconoce a Marcos Rodríguez como nuevo titular de la FBF.



Venezuela, la única de las diez selecciones que nunca clasificó a un mundial, tiene como nuevo estratega al portugués José Peseiro, reemplazante de Rafael Dudamel, quien renunció en enero de este año por diferencias con la dirigencia.



Peseiro fue presentado en febrero, pero al igual que sus colegas no tuvo tiempo de trabajo.

