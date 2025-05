Edwin Rodríguez llora y dice que "nada está definido" ante Real España

Tras concluir el partido, dijo (muy conmovido) que "ha sido difícil y la verdad nada está terminado, tenemos que ir a jugar otra final a Tegucigalpa. Durante la semana pasé un momento difícil y bueno, muy feliz".

Rodríguez reconoció que ganar de visita es importante, pero al mismo tiempo es mesurado y no se anima a decir que ya son campeones.

"Será una batalla, nos enfrentamos a un gran rival y las finales se definen por un gol, nada está definido", dijo.

El dorsal ocho de los blancos terminó declarando: "Mucha felicidad, he pasado cosas difíciles y tengo que agradecerle a mi familia, ellos saben lo que he pasado, lo que he venido pasando estos meses".

La final de vuelta se disputará este domingo 25 de mayo a las 5:00 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Olimpia busca el título número 39 en su historia, mientras Real España tratará de conseguir su estrella 13.