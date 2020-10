Técnico de Ecuador admite que no termina de diseñar estrategia

QUITO, ECUADOR.-Sin amistosos y un escaso tiempo de preparación, el nuevo técnico de Ecuador Gustavo Alfaro afronta sus primeros partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial sin contar aún con una estrategia definida.



En una rueda de prensa virtual, Alfaro manifestó el lunes que “a medida que se van sumando los jugadores fuimos despacito tratando de inculcar cosas que entendemos, que van hacia el perfil del equipo que uno pretende tener, pero todavía no he podido terminar de diseñar una estrategia”.



Admitió que pasa por “una situación compleja, estoy conociendo a los jugadores", más allá del seguimiento y los vídeos revisados, pero "muchas sensaciones y muchas cosas se entienden desde adentro cuando tienes la posibilidad de probar dentro del campo, y todavía no he tenido todo el plantel como para probar o determinar una idea”, destacó.

Añadió que es una “caso muy especial” enfrentar a Argentina porque “es mi primera experiencia como entrenador nacional y me toca justamente enfrentar a Argentina y en la cancha de Boca (Juniors equipo al que dirigió)”.



La Federación de Fútbol informó que el arquero Johan Padilla (de El Nacional) abandonó la concentración tras haber dado positivo a la prueba para covid-19. No se confirmó su reemplazo de inmediato.



Ecuador se estrenará en la carrera sudamericana hacia Qatar 2020 el jueves con una visita a Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Cinco días después, recibirán a Uruguay en Quito.



La primera baja por los protocolos sanitarios y viajes internacionales es el volante Christian Noboa, del Sochi de la liga rusa, quien no alcanza a llegar al partido en Buenos Aires.



El sábado se conoció la lista de 30 convocados: siete provienen de clubes de Europa, cinco de México, cuatro de Estados Unidos, dos en Brasil, uno en Argentina y once de medios locales.



Alfaro cumplió su primera práctica con una parte de los seleccionados el domingo. Tiene previstos ensayos el lunes y martes antes de viajar a Argentina.

En una comparencia ante la prensa el mes pasado, el ex técnico de Boca Juniors dijo que tenía “una idea y una forma” y “eventualmente algunos nombres” para los primeros dos partidos.



El defensa central Erick Ferigra, jugador formado en la academia del Barcelona y que ahora milita con el Torino de Italia, y el volante José Carabalí, de la Universidad Católica de Chile, son de las novedades más importantes de esta primera convocatoria.



La lista también incluye a los delanteros Ángel Mena (León, México), Leonardo Campana (Famalicão, Portugal) y Enner Valencia (Fenarbahce, Turquía), además del arquero Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield, Argentina). Campana fue parte de la selección que quedó tercera en el Mundial Sub20 de 2019.



Alfaro, quien dirige por primera vez a una selección, llegó a Ecuador el 7 de septiembre y desde entonces se ha concentrado en observar cotejos del torneo ecuatoriano y vídeos de los jugadores que actúan en el exterior.



También buscó la asesoría del técnico de la selección Sub20, el también argentino Jorge Célico, quien también ha dirigido al combinado absoluto.



Alfaro, de 58 años, fue nombrado técnico de Ecuador en reemplazo del hispano-holandés Jordi Cruyff, quien estuvo en ese puesto entre enero y julio. Cruyff no dirigió ni un solo entrenamiento y tampoco partidos oficiales ni amistosos, principalmente por la pandemia de coronavirus que paralizó la actividad deporte en casi todo el mundo.



Ecuador quedó en el octavo lugar de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. También desentonó en la Copa América que se jugó el año pasado en Brasil, apenas cosechando un punto — actuación que precipitó la salida del técnico colombiano Hernán Darío Gómez.

Con el “Bolillo” Gómez, Ecuador se clasificó a su primer Mundial en la cita de 2002 en Corea-Japón. También disputó las ediciones de Alemania 2006 y Brasil 2014.