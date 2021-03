Atlético de Madrid empata contra Getafe y mantiene con vida al Real Madrid y Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid empató 0-0 en Getafe y dejó escapar de nuevo dos puntos, por lo que ve reducida su ventaja al frente de La Liga a seis puntos con respecto al Real Madrid (2º), que se impuso in extremis por 2-1 al Elche.



El equipo que entrena Diego Simeone solo ha sumado tres victorias en los últimos ocho partidos ligueros disputados y trece puntos de los últimos 24 en juego, permitiendo a sus perseguidores acercarse al liderato.

Además del Real Madrid, el Barcelona podría colocarse a solo cuatro puntos si el lunes derrota al colista Huesca.



Durante algo más de una hora de juego, el Atlético dio otra vez muestras de que no está en el mejor momento de la temporada y solo cuando el Getafe se quedó en inferioridad, por la expulsión directa del defensa francés Allan Nyom, por una dura entrada al brasileño Renan Lodi (71), los rojiblancos parecieron lanzarse a por la victoria.



El uruguayo Luis Suárez fue el que más cerca estuvo del gol, pero su remate se estrelló en el palo (83).



"Hicimos un segundo tiempo muy bueno, un primero que no fue bueno. Luego tuvimos situaciones de gol para poder marcar, no fuimos contundentes, no vamos a 0-0", declaró Simeone.

13 puntos de los últimos 24

"La Liga es difícil, compleja, para todos, y se nota en todos los partidos (...) Hay dos equipos extrodrinarios que no van a perder muchos partidos. Tenemos que ir partido a partido", agregó el técnico argentino.



Antes, el Real Madrid remontó 2-1 ante el Elche (17º), gracias a un doblete del francés Karim Benzema (73 y 90+1), y suma tres puntos que permiten al equipo blanco mantenerse en la pelea por el título liguero.

Una derrota habría provocado que el Real Madrid se hubiese prácticamente despedido de sus opciones de título, pero apareció Benzema para dar la vuelta al marcador.



En los otros partidos disputados el sábado, con equipos implicados en la pelea por la permanencia, el Alavés (18º) dejó escapar una victoria importante en casa al empatar 1-1 frente al Cádiz (14º) y también igualaron, sin goles, Osasuna (13º) y Valladolid (16º).

