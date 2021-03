El Bayern y Lewandowski siguen con paso firme en la Bundesliga

El miércoles tiene un partido de Champions League, en Alemania ante la Lazio en la vuelta de octavos de final, pero no debería tener muchos problemas para sellar el billete a los cuartos, después de la victoria del campeón germano por 4 a 1 en la ida en Italia. Foto: AFP

MÚNICH, ALEMANIA.- El Bayern de Múnich se aseguró continuar como líder en la Bundesliga tras imponerse por 3 a 1 en su visita al Werder Bremen, con un nuevo tanto de Robert Lewandowski, este sábado en la 25ª jornada.



Con 58 puntos, el Bayern tiene ahora cinco de ventaja sobre el segundo, el RB Leipzig, que el domingo recibe al Eintracht Frankfurt (4º), una de las revelaciones de la temporada.

VEA: Dybala podría llegar al Barcelona en intercambio con Griezmann



Leon Goretzka, de cabeza en el 22, abrió el marcador y Serge Gnabry amplió la cuenta de los muniqueses en el 35, con un remate en el área. En ambos casos la asistencia la brindó Thomas Müller.



La sentencia la firmó en el 67 Lewandowski con un remate desde cerca en el área tras un saque de esquina.



Es el tanto número 32 del artillero polaco en esta Bundesliga y sigue acercándose a buen ritmo al récord de cantidad de goles en una misma temporada de la liga alemana, que ostenta desde la 1971-1972, con 40, el legendario Gerd Müller.



En total, Lewandowski suma ahora 268 tantos en la Bundesliga y alcanzó en ese ránking a Klaus Fischer. Solo un jugador ha firmado ahora más que el último premio FIFA The Best, precisamente Gerd Müller, que logró 365.



En la recta final del partido de este sábado, el Werder maquilló su derrota con el tanto del honor, obra de Niclas Füllkrug (86).



Lewandowski pudo haber marcado otro tanto en la recta final, de cabeza, pero una gran intervención del arquero Jiri Pavlenka lo impidió.



"Estuvimos más frescos y más activos. Tuvimos el control del partido y debimos haber marcado más goles", estimó al término del encuentro Thomas Müller.



Es el tercer triunfo consecutivo para el Bayern en la Bundesliga, una racha que le ha permitido no perder la cabeza de la tabla después de su derrota del pasado 20 de febrero en Fráncfort, un momento que disparó las alarmas.



Sin embargo, el equipo de Hansi Flick reaccionó a la perfección después de ese resbalón y parece haber recuperado su contundencia habitual.

LEA TAMBIÉN: Cristiano Ronaldo volvería al Real Madrid por menos de 30 millones de euros



El miércoles tiene un partido de Champions League, en Alemania ante la Lazio en la vuelta de octavos de final, pero no debería tener muchos problemas para sellar el billete a los cuartos, después de la victoria del campeón germano por 4 a 1 en la ida en Italia.



El Werder se queda con 30 puntos y es duodécimo, nueve puntos sobre el puesto de repechaje por la permanencia, que ocupa el Maguncia (16º), que venció 1-0 al Friburgo (8º).

Borussia Dortmund se acerca a Champions

También este sábado, el Wolfsburgo (3º) reforzó su lugar en el podio con un contundente 5-0 en casa ante el colista Schalke 04 (18º), que apenas ganó un partido este curso y que continúa hundiéndose hacia la segunda división.



El Wolfsburgo se acercó a cinco puntos del segundo lugar del Leipzig de manera provisional y se distancia con cinco más que el cuarto, el Eintracht.



En el último partido del día, el Borussia Dortmund ganó 2-0 al Hertha de Berlín (15º) y subió al quinto puesto, acercándose a un punto del cuarto, en la 'zona Champions'.



Julian Brandt (54) y el camerunés nacionalizado alemán Youssofa Moukoko (90+1), la joven promesa de apenas 16 años, consiguieron los tantos del equipo amarillo.



El Dortmund, derrotado en la pasada jornada en el 'Klassiker' ante el Bayern, ha corregido el rumbo esta semana. Antes de esta victoria pudo clasificarse el martes para cuartos de final de la Champions League, eliminando en octavos al Sevilla, el vigente campeón de la Europa League.

ADEMÁS: Doblete de Benzema rescata al Real Madrid ante el Elche



Por su parte, el Unión Berlín (7º) defendió sus opciones de clasificarse para la Europa League con una victoria 2-1 sobre el Colonia (14º).