"No tengo nada claro": Messi siembra dudas sobre su futuro en el Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- "No tengo nada claro": Lionel Messi, que al término de la pasada temporada manifestó su deseo de dejar el FC Barcelona antes de aceptar continuar, afirmó este domingo que todavía no ha tomado una decisión sobre cuál será su futuro, justo antes del mercado de traspasos de enero en el fútbol europeo.



"No tengo nada claro. A día de hoy estoy centrado en cómo termina la temporada, decidiré entonces. Lo importante es tratar de conseguir títulos", declaró el astro argentino al comunicador estrella Jordi Évole en una entrevista televisiva de más de una hora de duración en la cadena española La Sexta.



El contrato de 'La Pulga' con el Barcelona termina el 30 de junio de 2021, lo que desde el 1 de enero le permitiría libertad para negociar con otros clubes pensando en una eventual salida del club al término del actual curso si finalmente decide no renovar con su actual equipo.

"No sé qué puede pasar. Ahora estoy centrado en estos seis meses", aseguró el seis veces ganador del Balón de Oro, que descartó en cualquier caso recalar algún día en el Real Madrid o el Atlético de Madrid.



Tampoco aceptó un regalo a modo de broma de Jordi Évole, que le ofrecía sendas guías de viaje de las ciudades de París y Mánchester, en una alusión en tono de broma al posible interés del París Saint-Germain y el Manchester City por hacerse con sus servicios.



Messi fue preguntado por el burofax que envió hace unos meses para comunicar su intención de abandonar el Barça y dijo que no se arrepiente de ese paso.

"Era una manera de decir en serio que me quería ir. Pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, mi cabeza lo necesitaba", explicó.



Finalmente prefirió abandonar el pulso con el Barça para no acabar en los tribunales, pese que subrayó que hubo "muchos abogados" que le dijeron que ganaría esa batalla jurídica.



"El Barcelona es mi vida. Llevó acá desde los trece años. Llevo más tiempo en Barcelona que en mi país, Argentina. Aprendí todo acá", explicó para aludir a su "relación de amor" con el equipo azulgrana, donde ha desarrollado toda su carrera profesional.