Alejandro Pozuelo, el Jugador Más Valioso de la MLS en 2020 

TORONTO, ESTADOS UNIDOS.- El volante creativo Alejandro Pozuelo del Toronto FC fue proclamado el lunes como el Jugador Más Valioso de la MLS en la temporada 2020.



Pozuelo firmó nueve goles y aportó 10 asistencias en una temporada abreviada por la pandemia de coronavirus. Su club tuvo que jugar la última parte de la temporada en Connecticut debido a las restricciones de viajes en Canadá.



Precedido por una trayectoria en clubes de su natal España, Inglaterra y Bélgica, Pozuelo se llevó el máximo galardón individual de la liga estadounidense tras cumplir su segunda campaña en Toronto.

"Este año estaba más adaptado a la liga. Ya conocía a los rivales, a los campos", dijo Pozuelo. "Ha sido un año más fácil, aunque es verdad que fue más complicado para nosotros, pero individualmente me sentí muy a gusto".



Las 10 asistencias de Pozuelo le dejaron empatado en el primer lugar junto al colombiano Darwin Quintero (Houston) y el uruguayo Nicolás Lodeiro (Seattle).



Pozuelo anotó cuatro goles y asistió en otros dos durante septiembre para ser laureado como el mejor jugador del mes. El ex del Betis, Rayo Vallecano y Swansea City es el segundo integrante del Toronto que obtiene el galardón del 'MVP', siguiendo los pasos del delantero italiano Sebastian Giovinco en 2015.



"Esto lo ha ganado gente tan buena como Carlos Vela, Josef Martínez, Giovinco, David Villa ... que han pasado por la liga", dijo Pozuelo. "Ser el mejor de 2020 es increíble".

Pozuelo, de 29 años, ha militado con el club canadiense en las últimas dos temporadas.

En la votación, Pozuelo terminó por delante del atacante uruguayo Diego Rossi (Los Ángeles FC) y Lodeiro.



Pozuelo obtuvo el 35,35% de los votos de jugadores, técnicos y un grupo de periodistas que cubre la liga. Rossi sacó el 17.80% y Lodeiro el 10.58%.



Toronto terminó la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este, pero fueron eliminados por el debutante Nashville en la primera ronda de los playoffs.