Contratan a Andrea Pirlo como nuevo entrenador de la Juventus

ROMA, ITALIA.- Maurizio Sarri no resistió a la eliminación del viernes en la Liga de Campeones. La Juventus anunció este sábado la destitución de su entrenador tras apenas una temporada en el cargo y horas después designó al sucesor, Andrea Pirlo.



El exjugador campeón mundial en 2006 vistió ya los colores de la Juventus cuatro temporadas (2011-2015), pero no tiene experiencia como entrenador. Hace apenas diez días había sido nombrado técnico del equipo Sub-23 de los turineses.



Su nombramiento sorpresa llega menos de 24 horas después de la dolorosa eliminación de la Juventus ante el Lyon en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Durante sus cuatro temporadas en el medio del campo de la Juventus, Pirlo ganó otros tantos Scudetti (títulos de la Serie A italiana), una Copa y dos Supercopas. Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera en el mundo del fútbol: de Maestro a Míster", escribió la Juventus en su comunicado.



"La decisión se toma sobre la convicción de que Pirlo tiene todo lo necesario para dirigir, ya desde su debut en los banquillos, a un equipo experimentado y talentoso, para obtener nuevos éxitos", explicó el conjunto bianconero.



La 'era Pirlo' llega tras una corta 'era Sarri', que se cerró tras apenas una temporada.



La eliminación del viernes en la Champions fue letal y ya este sábado los titulares de la prensa italiana parecían apuntar a Maurizio Sarri: "Adieu Maurizio" o "Sarri Out", en Corriere dello Sport y Tuttosport.



Los dirigentes del club, con el presidente Andrea Agnelli al frente, habían prometido "unos días de reflexión", pero los acontecimientos se precipitaron.



La Juve llegó a la misma conclusión a la que llegaron numerosos observadores y tifosi desde hace tiempo: la unión entre el club 'bianconero' y el exentrenador del Nápoles y del Chelsea no era feliz.

A la sombra de Allegri

Un año después de su eliminación en cuartos de final, la 'Vecchia Signora' verá por la tele la 'Final a 8' de Lisboa, pero la eliminación esta temporada deja en peor lugar a la Juve que el año pasado.



En primer lugar se produce una ronda antes, y sin faltar el respeto al Lyon, los observadores italianos consideran al club galo de menor entidad que al Ajax de Ámsterdam del año pasado. No ven a ningún jugador del Lyon fichando por un grande de Europa como lo hicieron Frenkie De Jong o Matthijs De Ligt por el Barça y la propia Juve.



El primer sacrificado por el fracaso es Sarri, llegado para dotar de estética a un equipo que ganaba siempre pero que seducía pocas veces.



Las premisas no se cumplieron, con un juego colectivo discreto y resultados a la baja, esta eliminación precoz en Champions se une a las derrotas en la final de Copa y en la Supercopa, y a un título en la Serie A que se logró a finales de julio con números de equipo de zona baja de la tabla en los últimos partidos de la temporada, con más pena que gloria.



Así pues, Sarri sólo ha vivido un año en el puesto que ocupase durante cinco cursos su predecesor Massimiliano Allegri, en las que conquistó cinco títulos de Serie A y llegó a dos finales de Champions.

El pilar Cristiano Ronaldo

El dirigente turinés Andrea Agnelli recordó el viernes que la Liga de Campeones era más un sueño que un objetivo, pero parece evidente que cuando fichó a Cristiano Ronaldo el plan principal no era llenar aún más las vitrinas de 'Scudetti' del campeonato italiano.



Desde el punto de vista económico la eliminación es también una mala noticia para la Juve, cuyas arcas aún siguen acusando el desembolso por Cristiano Ronaldo.



Y eso que el astro portugués de 35 años ha cumplido con que se esperaba de él, irreprochable y autor de los siete goles anotados por la Juve en los partidos de eliminación directa de la 'Vecchia Signora' desde su llegada.



El quíntuple Balón de Oro afirmó su deseo de seguir, y su presidente lo repitió el viernes, presentándolo como un pilar de la Juventus. Un pilar sólido, pero con mucho trabajo de reconstrucción a su alrededor.