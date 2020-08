Trump critica protesta de NBA y LeBron responde: "No podría importarnos menos"

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó este miércoles de "vergonzosas" las protestas de la NBA contra el racismo hincando la rodilla antes de los juegos, a lo que la superestrella de los Lakers, LeBron James, respondió: "No nos podría importar menos".



En declaraciones este miércoles a la cadena Fox News, Trump criticó las protestas que llevan cabo los jugadores y entrenadores de la NBA desde que reanudaron la temporada en Disney World (Orlando), donde se están arrodillando en la pista durante el himno previo a los juegos como gesto de protesta contra el racismo y la brutalidad policial contra los afroamericanos.



"Creo que es vergonzoso. Trabajamos (con la NBA) muy duro tratando de tenerlos abiertos. Yo les estaba presionando para que abrieran. Y luego veo a todos arrodillados durante el himno. No es aceptable para mí", dijo el mandatario.

"Cuando los veo arrodillados, simplemente apago el juego. No tengo ningún interés en el juego", afirmó.



En el pasado, Trump dirigió feroces críticas contra la exestrella de la liga de football americano Colin Kaepernick, quien en 2016 comenzó a realizar este tipo de protesta hincando la rodilla, un gesto que le valió no ser contratado por ningún equipo desde entonces.



"Tenemos que defender nuestra bandera. Tenemos que defender a nuestro país. Tenemos que defender nuestro himno. Y mucha gente está de acuerdo conmigo", afirmó Trump. "Si me equivoco, voy a perder las elecciones. Y eso está bien para mí. Pero siempre me pondré de pie por nuestro país y por nuestra bandera".



Horas después, desde Disney World LeBron James respondió al mandatario que "el juego continuará sin que él lo mire".



"Puedo sentarme aquí y hablar por todos los que amamos el juego del basquetbol y no podría importarnos menos", dijo el alero, ganador de tres anillos de la NBA y dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.

"No creo que la comunidad del basquetbol esté triste por perderle a él como espectador", dijo. "Nuestro juego está en una hermosa posición y tenemos aficionados en todo el mundo. Nuestros aficionados aman y respetan lo que intentamos aportar al juego".



James, quien apoyó a Hillary Clinton en las elecciones que perdió frente a Trump en 2016, está impulsando un movimiento para promover el ejercicio del voto entre la comunidad afroamericana en los próximos comicios presidenciales.



"Noviembre está a la vuelta de la esquina y es un gran momento para nosotros como estadounidenses", subrayó. "Hablamos de que queremos algo mejor, queremos el cambio y tendremos esa oportunidad".

