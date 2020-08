¿Quiénes lograrán los cuatro boletos para Champions League en la vuelta de octavos?

PARÍS, FRANCIA.- El Real Madrid busca la remontada, el FC Barcelona tiene deberes por hacer, el Bayern Múnich a rematar la faena y el Lyon deberá confirmar su triunfo de la ida: las cuatro últimas plazas para la 'Final 8' de Lisboa se decidirán el viernes y el sábado en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Tras casi cinco meses de parón por la pandemia del coronavirus, la 'Champions' está de vuelta. Todavía quedan cuatro boletos por repartir para los cuartos de final, donde ya esperan París Saint-Germain, Atlético de Madrid, RB Leipzig y Atalanta, preparados para plantar cara en la capital portuguesa en una fase final con un formato novedoso y reducido (12-23 de agosto).



Pero antes de eso, ocho equipos saltarán al campo el viernes y el sábado (todos los partidos a las 19H00 GMT), puesto que sus duelos de vuelta de octavos no se pudieron disputar en marzo por la pandemia. Los encuentros se disputarán a puerta cerrada en el estadio del equipo a quien le tocaba ejercer de anfitrión, pese a los temores por un rebrote del virus o por los contagios de jugadores, como en el caso del madridista Mariano Díaz.

Manchester City-Real Madrid (ida: 2-1): Zidane quiere su remontada

El Real Madrid está entre la espada y la pared aunque en plena forma. Proclamado recientemente campeón de España al adelantar al Barcelona en la clasificación, los merengues deben rubricar otra remontada, pero esta vez en un único partido.



Superados ampliamente en la ida por el Manchester City de Pep Guardiola, los de Zinédine Zidane están al borde de la eliminación en su competición fetiche, que ganaron consecutivamente de 2016 a 2018.



Además, los blancos no podrán contar el viernes con su capitán, Sergio Ramos, por sanción.



Pero Guardiola no se fía de los de 'Zizou': "Cuando has ganado tres Ligas de Campeones seguidas, y le has quitado dos veces el título al Barcelona (en 2017 y 2020), el club de la década, todo te va bien", declaró el técnico español en la plataforma DAZN.

Barcelona-Nápoles (ida: 1-1): riesgo para el Barça

Final de temporada complicado para Lionel Messi y sus compañeros azulgrana: el argentino ha parecido abandonado estos últimos tiempos en la parcela ofensiva del Barcelona.



El equipo de Quique Setién necesita eliminar al Nápoles el sábado si no quiere profundizar en su crisis.



La buena noticia viene de la mano de Antoine Griezmann, que podrá enfrentarse al Nápoles de Gennaro Gattuso tras recuperarse de la lesión que sufrió a principios de julio.



"Hemos hecho lo esencial, es decir, una autocrítica entre nosotros, como debíamos hacer. No hemos hecho una gran temporada en términos de juego y de resultados. Debemos ser más regulares", apuntó Messi. ¿Bastará su autocrítica para inclinar a los napolitanos?

Juventus-Lyon (ida: 0-1): los franceses a por otra sorpresa

Después de quedarse cerca de tumbar al PSG la semana pasada en la final de la Copa de la Liga francesa (0-0 y 6-5 en los penales), el Lyon se enfrenta el viernes a un desafío todavía más prestigioso.



Ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, maniatada con brillantez en el encuentro de ida (1-0), el club francés tiene ante sí una proeza con la que podría maquillar su mala temporada en el campeonato doméstico, en el que finalizó 7º, tras su interrupción en marzo por la pandemia.



Es cierto que solo un improbable triunfo en la 'Champions' permitiría al Lyon evitar que la temporada 2020-2021 sea la primera sin disputar competición europea desde 1997. Pero una clasificación a cuartos a costa de un grande de Europa subiría la moral de los hombres de Rudi Garcia.



El reto no es sencillo, puesto que la 'Juve' cuenta con más ritmo de competición luego de lograr su noveno título liguero consecutivo, aunque sin mucho brillo.

Bayern-Chelsea (ida: 3-0): ¿un mero trámite?

Campeón de Alemania por octava vez consecutiva, el Bayern Múnich afronta con tranquilidad su partido de vuelta el sábado en casa, tras el vendaval que desató en la ida en Stamford Bridge con doblete de Serge Gnabry incluido.



En búsqueda de repetir el triplete Liga-Copa nacional-Liga de Campeones que obtuvo en 2013, los bávaros no dispondrán del defensa francés Benjamin Pavard, lesionado.



Pero el concurso del ariete Robert Lewandowski, máximo goleador de esta edición de la 'Champions' (11 tantos), debería bastar para que los muniqueses viajen a Lisboa.