Doblete de Sanabria garantiza al Génova posición en la Serie A

ROMA, ITALIA.- El Génova aseguró su permanencia en la Serie A gracias a su victoria por 3-0 este domingo contra el Hellas Verona, con un doblete del goleador paraguayo Antonio Sanabria, en el cierre de la Serie A.



El equipo que desciende a la Serie B, junto a la SPAL y el Brescia, es el Lecce, que además perdió 4-3 este domingo frente al Parma.



El Lecce, que había regresado esta temporada a la máxima categoría del Calcio, queda finalmente en la 18ª posición, a cuatro puntos del Génova.



El equipo de Génova dependía de sí mismo para evitar el descenso y no falló en la última jornada del campeonato italiano.



Sus seguidores, que tuvieron que seguir el partido desde la televisión al no poder asistir al estadio por las medidas sanitarias contra la pandemia del covid-19, no sufrieron excesivamente, ya que Sanabria abrió el marcador en el minuto cinco del partido.



Un centro desde la derecha del danés Lukas Lerager lo cabeceó a la red el delantero paraguayo (13).

Y apenas 10 minutos después, Sanabria anotó de nuevo, cuando el macedonio Goran Pandev filtró un pase entre los centrales del Hellas Verona y el paraguayo superó al arquero rival con un disparo cruzado (25).



En esos momentos, el Génova tenía prácticamente asegurada ya la permanencia, ya que al mismo tiempo, el Lecce perdía 2-0 en casa contra el Parma.



Pese a que el Lecce logró igualar el marcador al descanso de los partidos, ya que el argentino Cristian Romero anotó el tercero, también de cabeza, para el Génova justo antes de la pausa (44).



Pese a la expulsión del propio Romero a la hora de juego, por doble amonestación, el Génova consiguió dormir el partido ante un rival que no se jugaba nada.



Los goles llegaban todos en Lecce, pero el resultado de este partido era ya intrascendente.



Por el Parma anotaron Fabio Lucioni (11), en contra, Gianluca Capriani (24), el danés Andreas Cornelius (52) y Roberto Inglese (66), mientras que en el equipo local marcaron el checo Antonin Barak (40), Biagio Meccariello (45+1) y Gianluca Lapadula (68).



En los otros partidos disputados este domingo, intrascendentes de cara a la clasificación, Fiorentina y Udinese cerraron la temporada con triunfo, ante SPAL y Sassuolo respectivamente, mientras que Bolonia y Torino empataron a un gol.

Pulgar marca por la Fiorentina

Por la Fiorentina marcaron el ghanés Alfred Duncan (30), el marfileño Christian Kouamé (89) y el chileno Erick Pulgar, de penal (90+4).



Por el equipo de Ferrara marcó Marco D'Alessandro (39).



Con estos partidos echó el cierre la temporada de la Serie A, once meses después de su comienzo, un torneo que estuvo paralizado durante más de tres meses, de mediados de marzo a finales de junio por la pandemia del nuevo coronavirus.



Antes de los últimos partidos de este domingo, el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora admitió que el gobierno italiano pensó realmente que "la temporada debería suspenderse".



"Durante semanas y meses todo fue objeto de debate (...) durante los cuales nuestro único pensamiento fue como afrontar la pandemia... y salvar la mayor cantidad posible de vidas".



No obstante, para cinco clubes italianos, la temporada aún no está concluida, ya que Juventus, Nápoles y Atalanta deben continuar su campaña en la Liga de Campeones y Roma e Inter en la Europa League.



Los torneos continentales se reanudarán la próxima semana, después de haber sido suspendidos en marzo.





