La UEFA salva la Liga de Campeones con un formato inédito en Lisboa

LAUSANA, SUIZA.- La final de la Liga de Campeones 2019-2020, competición suspendida a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, se celebrará el 23 de agosto en Lisboa, tras un torneo final inédito que reunirá a ocho equipos en la capital portuguesa a partir del 12 de agosto, anunció la UEFA este miércoles.



Un torneo similar tendrá lugar en cuatro estadios de Alemania para concluir la Europa League, indicó la UEFA, tras una reunión de su comité ejecutivo destinada a establecer un nuevo calendario tras el aplazamiento de todas las competiciones por la incidencia de la pandemia.



"La UEFA mostró que confía no solo en la Federación Portuguesa de Fútbol sino en todos los portugueses. En el gobierno, la Federación, los clubes y la gente", celebró Fernando Gomes, presidente de la Federación Portuguesa, tras la designación de Lisboa.

VEA: Malestar en plantel del vida de Honduras, por deuda de cuatro meses

La Champions femenina en el País Vasco

Cuatro equipos ya están clasificados para los cuartos de final de la Champions: París Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta y Atlético de Madrid.



Los cuatro otros billetes para la 'final a ocho' se atribuirán con la disputa de la vuelta de octavos, prevista entre el 7 y el 8 de agosto en lugares por determinar. Las opciones, los campos de los equipos a los que les tocaba jugar en casa o también en Portugal.



Las cuatro eliminatorias que se suspendieron en mitad de los octavos están así: Juventus-Lyon (0-1), Bayern-Chelsea (3-0), Manchester City-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Nápoles (1-1). Los equipos que figuran en primer lugar deberían jugar la vuelta en su cancha.



La UEFA precisó además que Estambul, donde se iba a disputar en un primer momento la final de la presente Champions antes del cambio de plano debido a la pandemia, recibirá el partido por el título de la temporada 2020-2021, por lo que San Petersburgo correrá su turno y albergará la del curso 2021-2022.

LE PUEDE INTERESAR: Nápoles y Juventus juegan una final de la copa de Italia marcada por la emoción



El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Nihat Ozedemir, consideró "beneficiosa para el fútbol europeo y para el fútbol turco" la decisión de la UEFA. Su asociación quedó "satisfecha" con que Estambul sea sede de la final de 2021.



"Las decisiones tomadas hoy están entre las más importantes que la UEFA haya podido tomar nunca", destacó Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la Asociación Europea de Clubes.



Para el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, el regreso de la Champions era "importante para la economía de los clubes y los difusores, pero ante todo para los hinchas".



Los equipos podrán hacer tres cambios en su lista de inscritos para jugar la Liga de Campeones, pero siempre que formaran parte del plantel de esos clubes. No se permitirá la inscripción para ese torneo de nuevos fichajes.



Otra 'final a ocho' se celebrará en cuatro estadios alemanes (Gelsenkirchen, Colonia, Duisburgo y Düsseldorf) para concluir la Europa League, con una final prevista el 21 de agosto en Colonia en lugar de Gdansk (Polonia), que recibirá la final de 2021.

VEA TAMBIÉN: Bayern Múnich gana la Bundesliga por octava vez consecutiva



Las vueltas de octavos de final quedan por jugar y están programadas entre el 5 y el 6 de agosto.



Para las eliminatorias Roma-Sevilla e Inter de Milán-Getafe, cuyos partidos de ida ya no se disputaron, la UEFA ha optado por decidirlas a partido único y en terreno neutral, en Alemania.



La final de la Liga de Campeones femenina, suspendida en cuartos de final, se jugará también en un formato reducido, con ocho equipos, en el norte de España (Bilbao y San Sebastián).



Los cuartos de final (21-22 agosto), a partido único, ya se conocen: Lyon-Bayern, Atlético-Barcelona, Arsenal-PSG y Glasgow City-Wolfsburgo. Las semifinales serán el 25 y el 26 de agosto. San Sebastián albergará la final el 30.

Espectadores, decisión en julio

Queda por decidir la presencia o no de espectadores en estos torneos.



"No hemos todavía decidido si habrá público o no, haremos un balance a principios de julio y veremos en ese momento. Decidiremos antes de mediados de julio, seguro", señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

VEA: ¿Cómo festejar un título en tiempos de coronavirus?, se pregunta el Bayern



La confederación europea confirmó además que la Eurocopa, aplazada un año, a 2021 (11 junio - 11 julio), para permitir concluir la temporada a las ligas nacionales, se celebrará en las 12 sedes originales, ya que todas las ciudades organizadoras confirmaron su disponibilidad, a pesar de que hasta hace algunas semanas varias habían mostrado sus dudas.



De esta forma, la 16ª edición del campeonato continental de naciones, se jugará en Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich y San Petersburgo, además de Roma -sede del partido inaugural- y Londres -semifinales y final-.