Madrid quiere sede de la final de la Liga de Campeones 

MADRID, ESPAÑA.- La ciudad de Madrid está entusiasmada de albergar la final de la Liga de Campeones en agosto en medio de la pandemia de coronavirus, dijo el alcalde de la capital española.



José Luis Martínez-Almeida señaló el martes que la ciudad está preparada para recibir la final por segundo año consecutivo —así como los cuartos de final y las semifinales— si la UEFA decide seguir con sus planes de trasladar el partido fuera de Estambul.



"Apoyo total y absoluto, sería una gran noticia para la ciudad de Madrid", dijo Almeida en una entrevista con la cadena de televisión TRECE. "Se dan las condiciones de seguridad adecuadas y contamos con las infraestructuras y servicios públicos que permiten acogerla.

Demostraría la capacidad de Madrid para rehacerse en muy poco tiempo de la situación tan dramática que hemos atravesado".



Sin embargo, una persona con conocimiento de la situación informó a The Associated Press la semana pasada que Portugal y Alemania son los destinos más firmes como anfitriones sustitutos.



Se espera que el comité ejecutivo de la UEFA se reúna el 17 de junio para decidir la nueva sede de la final, que probablemente se disputará en agosto. Originalmente estaba programada para llevarse a cabo el 30 de mayo en Estambul.



Estambul fue elegida en 2018 por delante de Lisboa para recibir la final de 2020. Turquía no ha sido descartada como sede oficialmente. Pero un cambio del formato implica que el mismo país también recibirá las etapas de cuartos de final y las semifinales en agosto, después de que concluyan las temporadas domésticas.



España fue unos los países más golpeados por la pandemia, pero ha ido levantando gradualmente las restricciones de confinamiento mientras disminuyen el número de casos y muertes. Cerca de 28.000 personas han fallecido por covid-19 en el país del sur de Europa.

La Liga española reiniciará el jueves, casi tres meses después de que se suspendió la temporada debido a la pandemia. La Liga no ha descartado permitir el acceso de aficionados a los estadios esta campaña, que podría fortalecer el argumento a favor de Madrid.



Almeida-Martínez indicó que el retorno de la Liga ayudará a mostrar que España está preparada para recibir la final de la Liga de Campeones.



No elaboró en los planes que están siendo discutidos para que consideren a Madrid para recibir al torneo otra vez.



El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, recientemente se refirió a probables "buenas noticias" del fútbol para el país ibérico en agosto. Dos estadios de Lisboa han sido propuestos, con el Benfica recibiendo la final y también utilizando el estadio del Sporting Lisboa.



Madrid recibió la final del año pasado en la que el Liverpool venció al Tottenham en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.



La presidente del Consejo Superior de Deportes de España, Irene Lozano, dijo recientemente que España quiere seguir marcando pauta en el escenario internacional "organizando de manera segura" grandes eventos deportivos.