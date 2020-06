Liguilla o algoritmos en Italia si no se completa Serie A

MILÁN, ITALIA.- El fútbol italiano podría no tener un campeón este año si la Seria A es interrumpida de nuevo por el coronavirus.



La federación italiana aprobó el lunes la disputa de una liguilla o el empleo de algoritmos si no se puede completar la temporada.



La propuesta fue aprobada por unanimidad y fue la que apoyaba el presidente de la federación Gabriele Gravina. No participaron en la votación tres clubes de la primera división, o Serie A, que fue suspendida el 9 de marzo. Si no surgen novedades se reanudaría el 20 de junio y concluiría el 2 de agosto.

La liguilla sería la definición preferida si no se puede completar el torneo. Se usarían algoritmos solo por razones de fuerza mayor, como que no se puedan disputar los encuentros o hay un rebrote del virus.



Si se emplean algoritmos, no habrá un campeón a menos que ya se haya asegurado el título matemáticamente cuando se interrumpe la acción.



El puntaje final de cada equipo se calcula a partir del promedio de puntos en los partidos como local y como visitante, multiplicado por la cantidad de partidos que quedan, afuera y en casa, a lo que se suman los puntos ya ganados.



Si no se puede reanudar el torneo para el 20 de junio, la federación tendrá hasta el 10 de julio para decidir cuándo volver a jugar. Y habrá que terminar a lo sumo el 20 de agosto.



Quedan 12 fechas por jugarse, más cuatro partidos pendientes de la 25ta fecha.



Juventus, que va por su novena título seguido, lidera la tabla con un punto de ventaja sobre Lazio y nueve sobre el tercero, Inter, que tiene un partido menos.



Se reanudarán solo la Serie A y la Serie B. Tampoco habrá más fútbol femenino esta temporada, según se decidió el lunes.



La federación dispuso que las fechas para transferencias irán del 1ro de septiembre hasta el 5 de octubre.

