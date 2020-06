Liga inglesa de fútbol femenino busca resurgimiento

LONDRÉS, INGLATERRA.- Eran segundas cuando la temporada se interrumpió. Y sin jugar de nuevo, se coronaron campeonas.



Por lo tanto, no es una sorpresa que la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, haya quedado conforme con la decisión de dar por concluida la Superliga de fútbol femenino en Inglaterra.

Pero la decisión que definió las posiciones finales de la campaña con base en el promedio de puntos por partido y no disputando los encuentros que faltaban por jugarse generó dudas acerca del compromiso de los dirigentes del fútbol inglés con la rama femenina de este deporte. Mientras que la liga de mujeres se dio por terminada por la pandemia de coronavirus, la Premier de hombres se reanudará el 17 de junio, luego de una interrupción de 100 días.



“Sólo porque esto no se reanudó, no quiere decir que estamos bajo amenaza o riesgo”, dijo Hayes el sábado. “Confío en la gente que gestiona esta liga y creo que volveremos más fuertes, grandes y mejores después de esto”.



La última vez que jugaron las Blues, antes de la Fecha FIFA y del parón por la crisis sanitaria, estaban un punto detrás del Manchester City, pero con un partido pendiente



“Ellos trataron desesperadamente de reanudar la temporada”, dijo Hayes. “Todos aprecian también a las jugadoras. Pienso que esto llegó a un punto en que quisieron poner fin a la temporada y proteger luego todo aquello por lo que hemos trabajado en el deporte femenino, para comenzar de manera oportuna y segura la siguiente campaña".



La Premier es la liga con mayores riquezas en el mundo del fútbol. Recibe más de 3.000 millones de libras (3.800 millones de dólares) cada año por derechos televisivos, lo que aportó la financiación para las pruebas masivas que se requieren ahora cada semana a fin de garantizar que los jugadores y técnicos no estén infectados con el COVID-19.



El gobierno ha ordenado estrictas condiciones de higiene en los entrenamientos y partidos, a un costo muy elevado __prohibitivo en el caso del fútbol femenino.



“Había varios desafíos, no era tan simple como apegarnos a lo que hiciera la Premier”, dijo Kelly Simmons, directora de la Asociación de Fútbol británico para la división profesional de mujeres. “Quedó claro muy pronto, una vez que comenzamos a evaluar esos protocolos, que iba a haber numerosos desafíos, y no sólo por el costo de las pruebas.



“Hablamos también con las capitanas de todos los clubes y tenían preocupaciones por volver. Así que, cuando miramos esto, la decisión de terminar la campaña fue casi unánime entre los clubes”.



La principal liga de mujeres en Alemania sí logró reanudar su actividad el 29 de mayo. Los principales clubes masculinos aportaron efectivo para financiar pruebas y absorber otros costos relacionados con el coronavirus en la Frauen-Bundesliga.

