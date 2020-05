Jugadores de la Serie A inician entrenamientos individuales

ROMA, ITALIA.- Sin balones, sin contacto con sus compañeros y sin ingresar a los vestuarios.



Uno a uno, los jugadores de la Serie A están regresando a las canchas de entrenamiento esta semana, con una serie de estrictas pautas debido a la pandemia de coronavirus.



Diez jugadores del Sassuolo estuvieron entre los primeros que volvieron el lunes, entrenándose en solitario en las instalaciones del equipo. Los jugadores fueron esparcidos en varios campos —algunos tuvieron una cancha para ellos solos— y realizaron sólo ejercicios de baja intensidad y sin balón.

ADEMÁS: Jugadores del Eibar al volver: 'Tenemos miedo'



Otros 10 jugadores del Sassuolo pudieron ejercitarse el martes. El actual líder Juventus, Atalanta, Bologna y Udinese también retomaron los entrenamientos.



“Hay un gran deseo de regresar a jugar y el volver a los entrenamientos, incluso de forma individual, es positivo debido a que poco a poco los jugadores regresan a trabajar, aunque se reinicie o no la temporada”, dijo Damiano Tommasi, presidente de la asociación de futbolistas en Italia.



Tras ser sometidos a la prueba de COVID-19, los jugadores autorizados acudieron a los centros de entrenamiento vestidos para las prácticas y abandonaron inmediatamente para bañarse en casa.



Cristiano Ronaldo regresó a Turín el lunes tras pasar gran parte del confinamiento en su casa de Madeira, Portugal, por lo que tendrá que pasar 14 días en aislamiento antes de reportarse con la Juve.



El Milán es el único equipo que se resiste a volver hasta el momento. Están a la espera de más detalles por parte de expertos médicos y del gobierno antes de pedirle a sus jugadores que vuelvan a entrar.



Aunque los dirigentes del fútbol esperan volver a jugar en junio sin aficionados en las tribunas, el gobierno no ha dado la aprobación para reanudar los 124 juegos que están pendientes.



El gobierno quiere que los directivos del fútbol ajusten sus protocolos en caso de que un jugador o integrante del equipo resulte infectado tras volver a los entrenamientos: ya sea poner en cuarentena al equipo completo —que posiblemente resultaría en la suspensión de la liga— o sólo al jugador o integrante que dio positivo.



“Los entrenamientos por equipo regresarán el 18 de mayo si se aprueba el protocolo”, dijo Vincenzo Spadafora, el ministro de deportes italiano. “Tendremos una respuesta al término de la semana”.



El gobierno italiano también está pendiente de la decisión que tomará Alemania el miércoles sobre reanudar o no la Bundesliga.



Al menos 15 jugadores de la Serie A dieron positivos por el virus desde que se suspendió la temporada el 9 de marzo.

DE INTERÉS: El Barça se someterá a pruebas de coronavirus el miércoles