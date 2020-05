Liga española cerca de iniciar pruebas, volvería en junio 

MADRID, ESPAÑA.- La Liga española manifestó el lunes que podrá volver a la actividad en junio y completar la temporada al final del verano europeo, con sus jugadores sometiéndose a pruebas desde esta misma semana al regresar a los entrenamientos por primera vez en casi dos meses.



Entrenar en solitario es permitido en España a partir del lunes, luego que el gobierno aminoró el confinamiento nacional que se impuso a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus.

Los futbolistas españoles podrían volver a los campos de prácticas durante el curso de la semana tras pasar pruebas de Covid-19 y luego que las instalaciones de entrenamiento de los clubes tengan las condiciones adecuadas y hayan sido desinfectadas.



"Esta crisis ha tenido un profundo impacto en todos nosotros. El regreso del fútbol es una señal de que la sociedad está progresando a la nueva normalidad", dijo el presidente de la Liga Javier Tebas en una declaración.

"También traerá de vuelta un elemento de la vida que las personas en España y en todo el mundo conocen y aman".



"La salud es primordial, por eso tenemos un protocolo integral para salvaguardar la salud de todos los involucrados mientras trabajamos reiniciar La Liga", añadió Tebas. "Las circunstancias no tienen precedentes, pero esperamos comenzar a jugar nuevamente en junio y terminar nuestra temporada 19/20 este verano".

Todos los jugadores, técnicos y personal del club que participarán en la primera fase de entrenamientos deberán someterse a controles dos días antes del inicio de las prácticas individuales.



El proceso de pruebas debe iniciar el martes, y La Liga quiere que se realicen de manera diaria apenas se pongan en marcha los entrenamientos individuales.



La Liga quiere que se tenga un mes sostenido de entrenamientos por parte de los equipos antes de programar partidos sin público en las gradas. No se ha fijado una fecha para reiniciar el campeonato.



La Liga envió a los clubes un protocolo con las medidas de prevención que deben tomar para volver a los entrenamientos.



El protocolo, que fue obtenido por The Associated Press, desglosa un plan de cuatro fases, comenzando con la actual de preparación. Lo siguiente serán los entrenamientos individuales, el trabajo en grupos pequeños y finalmente el trabajo colectivo.



Según La Liga, las fechas siempre estarán sujetos al proceso de desescalada del gobierno español.

Las instalaciones de los clubes tendrán que ser revisadas para asegurar que cumplan los protocolos de limpieza establecidos por las autoridades locales.



Los futbolistas podrán usar las instalaciones, pero no podrán interactuar con sus compañeros en la fase inicial. Deberán viajar de manera individual a las instalaciones y tendrán que hacerlo vestidos con sus uniformes de entrenamiento.



No se permitirá que más de seis jugadores estén al mismo tiempo en la cancha, y deberán estar "a la mayor distancia posible" del otro. El uso de equipamiento deportivo será restringido y los técnicos deberán supervisar los trabajos desde lejos.



Los jugadores deberán usar guantes y mascarillas al ingresar a la cancha y sólo uno o dos podrán compartir el gimnasio en un momento.

El protocolo, elaborado por el personal médico de algunos de los clubes de primera división, recomienda que los jugadores — y quienes viven con ellos — nada más salgan de sus casas para los entrenamientos. También indica que cada club debe establecer un sistema de repartición de alimentos a los jugadores de su primera plantilla.



España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, pero empezó a aflojar sus restricciones de desplazamientos al declinar la cantidad de casos confirmados de Covid-19 en las últimas semanas. El país declaró un estado de alarma el 14 de marzo.



La Liga española calcula que sufriría pérdidas de casi 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) si el campeonato no puede reiniciarse por la pandemia.