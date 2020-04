Mancini cree que se perderá toda la temporada por el cáncer

BALTIMORE, ESTADOS UNIDOS.- El jardinero de los Orioles de Baltimore Trey Mancini cumple un proceso de quimioterapia debido a un cáncer de colon en etapa 3, y se espera que se pierda toda la temporada en caso que las Grandes Ligas puedan iniciar actividad durante el verano.



Poco antes de cumplir 28 años, el 18 de marzo, Mancini fue operado para removerle un tumor maligno. Mancini ha estado en quimioterapia desde el 13 de abril.



“Mi tratamiento tomará seis meses, cada dos semanas por seis meses”, escribió Mancini el martes en un artículo en The Players Tribune. “Si regresa el béisbol en 2020 probablemente será sin mi”.

La etapa 3 se define como un cáncer que ha invadido tejidos cercanos o ganglios linfáticos. La etapa 4 se define como un cáncer que se ha propagado a otras partes del cuerpo.



Mancini reconoció que nunca hubiera descubierto que tenía cáncer si los Orioles no le hubieran realizado un examen médico.



“Soy afortunado”, escribió.



Mancini fue sometido a un examen durante los entrenamientos de primavera, revelando bajos niveles de hierro. Creyó que tenía poca probabilidad de tener cáncer debido a su edad.



“Tenía sólo 27 años, no podía tenerlo”, dijo. “Mi padre tuvo cáncer de colon etapa 2 en 2011 pero tenía 58 años en ese momento. Creíamos que yo era demasiado joven para tenerlo”.



Una colonoscopía reveló el tumor y fue operado el 12 de marzo.



Mancini esta seguro que volverá a jugar pero no sabe cuándo.



“Incluso cuando esté en quimioterapia podré entrenar y hacer algunas cosas. Por lo que cuando regrese al béisbol estaré listo”, escribió. “Pero quiero asegurarme que estoy bien físicamente antes de salir y volver a intentar desempeñarme en un nivel de Grandes Ligas”.



Mancini tuvo el mejor año de su carrera en 2019, su tercera temporada completa con Baltimore. Disputó 154 partidos y bateó 291 con 35 carreras y 97 carreras impulsadas. Fue la figura más destacada de un equipo que acabó en el último sitio de la División Este de la Liga Americana, ap perder más de 100 juegos por segundo año consecutivo.

