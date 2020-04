Presidente del Lyon no está "tan seguro" que la Ligue 1 haya acabado

LYON, FRANCIA. - El presidente del Lyon Jean-Michel Aulas aseguró este martes que no está "tan seguro" de que la temporada de la Ligue 1 haya acabado, pese a que el primer ministro francés Edouard Philippe anunciara que no se reanudaría ninguna liga profesional hasta septiembre.



"La temporada 2019-2020 de los deportes profesionales, incluido el fútbol, no podrá reanudarse", anunció Philippe este martes al desvelar ante los parlamentarios los planes gubernamentales de desconfinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.



Pero el ministerio de Deportes precisó poco después a la AFP que no habrá competiciones, "incluso a puerta cerrada" antes de finales de julio, aunque dejó abierta la posibilidad de disputar algunos partidos en agosto.

ADEMÁS: El PSG está dispuesto a jugar la Champions en el extranjero si no puede en Francia



"¿La Ligue 1 acabada? No estoy tan seguro", declaró Aulas a la AFP, proponiendo una solución alternativa como por ejemplo unos "play offs" para decidir las plazas europeas y los descensos.



"Hasta que el campeonato no esté cancelado, creo que es necesario hacer todo lo posible por encontrar una solución alternativa, jugando un cierto número de partidos, como unos play-offs, durante el mes de agosto o posponer la temporada próxima al 15 de septiembre", aseguró Aulas.



En el momento de la suspensión de la Ligue 1, Lyon era séptimo a 10 puntos de los puestos de 'Champions', ocupados por París SG, Marsella y Rennes.



La semana pasada la UEFA instó a los diferentes campeonatos a acabar las temporada como "escenario ideal", incluso si se tienen que finalizar "con un formato diferente".



"La UEFA quiere que los campeonatos acaben" como muy tarde a comienzos de agosto, para después poder finalizar los torneos europeos.



Los clubes de la Ligue 1 se reunirán el jueves para discutir las consecuencias del anuncio del gobierno. "Creo que tenemos que esperar un poco más para decidir qué final para la temporada 2019-2020".



DE INTERÉS: Liga española iniciará entrenamientos individuales el lunes