Neuer critica las filtraciones sobre su negociación con el Bayern

BERLÍN, ALEMANIA.- El arquero y capitán del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, censuró este domingo las "filtraciones" a la prensa del proceso de negociación para su renovación con el gigante bávaro, unas conversaciones que por el momento se hallan en punto muerto.



"Todas las negociaciones que hubo desde que llegué (al Bayern), siempre fueron confidenciales, nada se filtró", afirmó Neuer en una entrevista al periódico Bild.



"Pero ahora, las negociaciones actuales son constantemente hechas públicas por la prensa y a menudo son erróneas, eso me irrita, no es algo a lo que esté habituado en el Bayern", reconoció el campeón del mundo en 2014 con la 'Mannschaft'.



Neuer confirmó no obstante que aún no ha alcanzado un acuerdo con los dirigentes bávaros para su prolongación contractual.



"Quiero tener un contrato que sea beneficioso para mí y para el Bayern. Quiero tener un buen rendimiento, estar presente en el equipo y dar el 100% (...) Para ello tienen que reunirse todas las condiciones", insistió.

VEA: Cinco datos que no conocías de Manuel Neuer, el guapo portero de Alemania



Neuer fichó por el Bayern de Múnich en 2011, procedente del Schalke 04, y con el Bayern conquistó siete Bundesligas y la Liga de Campeones en 2013.



Su contrato con el Bayern expira en junio de 2021 y varios clubes ingleses ya se habrían interesado en hacerse con los servicios del arquero con 92 partidos internacional con Alemania.



Su agente Thomas Kroth desmintió que Neuer quiera tener un contrato de cinco años con una ficha de 20 millones de euros al año.



"No pedimos al club nada que podría ponerle en dificultades en el contexto de la crisis del coronavirus", aseguró Thomas Roth.



Neuer también aclaró que la llegada la próxima temporada del prometedor arquero Alexander Nübel, de 23 años y formado asimismo en el Schalke 04, no es algo que le preocupe.



"Mientras rinda bien, jugaré", insistió.