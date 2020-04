Javier Portillo: “Esto lo hago por mi pueblo y mi familia...”

Bryan Gutiérrez

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- Dejando a un lado los campos de fútbol, guardando los tacos e indumentaria deportiva, Javier Portillo cambia su vida de futbolero por una labor humanitaria en esta crisis sanitaria mundial al cargar una bomba de irrigación, guantes, mascarilla y desinfectante que aplica a cada vehículo, motocicleta y hasta peatones que entran y salen de su amada y natal Cantarranas.

El veterano lateral zurdo de 38 años, que todavía pertenece al Vida aunque no es parte del 11 titular de Fernando Araújo, apartó unos minutos de su titánica labor para contestar el teléfono y contarle a Zona Deportiva cómo nace esta iniciativa en la guerra contra la pandemia; por qué se apartó del equipo cocotero en la cuarta fecha del Clausura y cuál es su futuro en el fútbol. ¿Problemático o afectado el Pulgarcito?

Hola, Javier Portillo. Hemos visto en las redes sociales que estás ayudando a desinfectar vehículos en tu pueblo...

Sí, fue una iniciativa de mis amigos de años en el pueblo: Wally Medina, Sonia Cerrato e Isaac. Ellos comenzaron y yo me les sumé. Llevo ocho días, mis amigos tienen un mes.

Están en la entrada de Cantarranas desinfectando carros, motos y gente, ¿no?

Es un procedimiento de prevención ya que tenemos retenes en las entradas para desinfectar a todas las personas que van en camiones, vehículos, bicicleta, motocicleta, etcétera. Tenemos que desinfectarlos porque esta pandemia es una realidad, lo hago no por adquirir fama, sino para evitar una crisis en mi pueblo querido.

¿Y sos reconocido al cargar una bomba, guantes y una mascarilla?

Para nadie soy un desconocido aquí. La gente solo me dice que está bueno lo que hacemos pero la iniciativa de estar aquí la tomé yo porque todos tenemos familia y queremos dar el ejemplo para protegerlas.

¿Qué les decís a las personas sobre esta crisis?

Les pedimos conciencia para que no salgan de sus casas si no tienen nada que ir a hacer a otro lugar. Tenemos ejemplos de países avanzados en el mundo que la están pasando mal, no digamos nosotros que vivimos en miseria y sin salud.

¿En qué horario están?

Somos seis personas las que estamos haciendo esta labor, pero creeme que necesitamos más apoyo porque esto lo queremos mantener las 24 horas. Por ahora nos mantenemos de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Creo que esta actividad nos ha ayudado porque hasta la fecha no tenemos ningún infectado de coronavirus en el pueblo de Cantarranas.

Javier Portillo es un baluarte en el lugar.

Esto es prevención, ¿pero le temés al coronavirus?

Claro que sí, por eso estoy con mis amigos en esta labor titánica. Temo que se lleve a mi familia o a mí, por eso tomamos esta decisión de apoyar.

Al estar desinfectando te exponés, ¿respetás las medidas de bioseguridad?

Después de terminar nos vamos a encerrar a nuestras casas y cuando me ha tocado salir es por emergencia, para comprar medicamentos de mi papá; además, soy estricto cuando salgo a la calle, siempre ando con mi mascarilla y los guantes. Esto es cansado pero te deja una buena sensación ya que tal vez no se pueda ayudar con comida o dinero pero sí previniendo.

¿Y te abastecés de alguna huerta o vas por previsiones?

Salimos a comprar el día miércoles porque es el que me toca de acuerdo a la terminación de mi identidad... aunque siempre lo hago con todas las medidas de bioseguridad; cuando vamos a un supermercado soy bien estricto, pido el metro porque está marcado y no permito que las personas se me adelanten.

Qué gran labor estás haciendo, Javier. Te felicitamos. Ahora toquemos el tema del Vida, ¿cómo estás con el club?

Tengo contrato con el club hasta junio de este año pero con esto del Covid-19 se complicó la situación del equipo... pero mi contrato llega hasta esa fecha. Sin embargo la directiva no me puede venir a decir que el coronavirus es una excusa cuando realmente mi situación es diferente a la de los demás.

¿Pero el problema con el club fue por una diferencia con el profe Fernando Araújo?

En su momento lo dije: había un compañero que era indisciplinado y relajero y lo estaban protegiendo. Eso yo, como un futbolista experimentado, no lo iba a permitir. Tenía las pruebas y eso no le gustó al técnico y en su momento él (Fernando Araújo) dijo que yo era mala leche porque estaba hablando de mi compañero. Solo se lo mencioné al entrenador y a los directivos pero no le gustó porque él lo trajo, por eso lo protegió y por eso se dio el problema que me hizo salir. Me quiso mandar a Reservas y yo no se lo permití.

¿Pero sí le hablás a Fernando Araújo pese a esto?

Yo no confundo el trabajo con lo personal y si me lo encuentro por ahí lo saludo... allá él si no me responde. Ahora en cuestión de fútbol ojalá no me lo vuela a encontrar porque yo me voy a ir ya que sé que es un tipo desordenado; imaginate que si tengo un compañero que anda haciendo desorden en el equipo y no lo castiga a él sino a mí, eso me da un punto para saber qué tipo de vida lleva.

¿Por ese impasse con los Cocoteros no te han pagado?

Me deben dos meses de salario, que es lo mismo que le deben a los demás compañeros, y ya vamos para tres meses. Esto es lamentable porque todo el mundo necesita plata, somos personas luchadoras que viven del día a día. Es lamentable que las autoridades no tomen cartas en el asunto con este problema.

¿Desde cuándo estás desafectado de las concentraciones del Rojo?

Estoy acá en mi pueblo desde inicios de febrero ya que no podía quedarme allá jugando en las Reservas. Quizá con los demás jugadores del plantel tienen que resolver el tema de la pandemia pero mi pandemia (lo dice irónicamente) empezó desde la cuarta fecha.

¿Vos sos problemático o solo defendés tus derechos?

¡Yo defiendo mis derechos y al que no le guste que le ponga flores! Eso sí, un lugar de donde me da pesar haber salido es de Olimpia, de ahí no tanto, aunque siempre salí con la frente en alto ya que solamente defiendo mis derechos.

Claro que sé que debo mejorar porque mis impulsos no me han permitido soportar cosas que otros sí han soportado.

¿Pensás seguir en el fútbol a tus 38 años?

Claro que sí, las ganas las tengo intactas y las condiciones las tengo también. En lo personal sé que puedo seguir jugando y solamente debo pedirle a Dios que me abra las puertas para jugar en el equipo correcto. A mí me gusta cobrar pero me gusta rendir y hasta los momentos no he defraudado a ningún equipo.

¿Te han llamado de algún otro club?

Del extranjero no me han llamado pero de aquí de Honduras tenemos comunicación con cierta persona... por la situación actual tengo que esperar ya que no se sabe cuándo va empezar el torneo. Debo estar tranquilo.

Aprovecho para preguntarte sobre cuál debe ser el futuro del torneo: ¿darle la copa a Motagua, posponerlo o anularlo?

Eso lo tiene que decidir la Liga, pero imaginate que no se han reunido para tocar ese tema cuando ahora con la tecnología es tan fácil hacerlo. En lo personal siento que lo mejor sería anular el torneo y que no haya campeón ni descenso.