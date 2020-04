Jugadores y técnicos del Celtic se bajan sueldo por el nuevo coronavirus

LONDRES, INGLATERRA.-Los jugadores del Celtic Glasgow, el entrenador Neil Lennon, sus ayudantes y todo el personal técnico, incluido el del centro de formación, aceptaron una rebaja "significativa" de sus salarios de abril a junio, anunció este viernes el club escocés.



Esta medida "ayudará al club a atravesar la actual crisis provocada por la epidemia del Covid-19 sobre una base estable, garantizando siempre la salvaguarda de los derechos y de los intereses de todos los colaboradores", escribió el club en un comunicado.



"Aprecio enormemente la voluntad de todos los implicados de reconocer las dificultades concretas que ha creado esta horrible crisis", explicó en el texto el presidente del club Peter Lawwell.



"El Celtic tiene una posición financiera sólida, pero no por ello no nos afectan las circunstancias actuales", añadió.

LEA: Leyenda del Liverpool Kenny Dalglish da positivo por coronavirus



Este anuncio se produce cuando el fútbol escocés está en pleno debate sobre la continuidad del campeonato, ahora suspendido por la pandemia.



La Liga de Fútbol Profesional (SPFL) sometió al voto de sus 42 miembros un proyecto para cancelar definitivamente las tres categorías inferiores, mientras que la Premiership estará suspendida hasta el 10 de junio con la esperanza de poder acabar la temporada.



Pero este proyecto no cuenta con el apoyo unánime y el principal rival del Celtic, el Glasgow Rangers, no considera justo mantener la clasificación si no se puede reanudar la temporada.



El Rangers, además, ha exigido a la SPFL el pago de las primas por resultados de la temporada con el fin de aliviar los problemas económicos de algunos clubes.

ADEMÁS: AC Milan e Inter disputarán un derbi en directo... por videoconsola