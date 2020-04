España: Europa tendrá que esperar final de ligas nacionales

MADRID, ESPAÑA.- Finalizar las temporadas de las ligas domésticas de fútbol tendría preponderancia sobre completar la Liga de Campeones.



El presidente de La Liga española, Javier Tebas, informó el martes que las ligas nacionales y la UEFA analizan diversas opciones, entre esas reanudar las competiciones europeas luego que se definan los torneos de cada país.

“Se trabaja en dos tipos de calendarios. Uno en el que las competiciones nacionales y europeas van en paralelo, que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, en el que primero terminan las competiciones nacionales, en julio y en julio, y luego las europeas en julio o agosto, según se termine”, dijo Tebas durante una teleconferencia con medios de prensa internacional.



Tebas señaló que La Liga española mantiene consultas, casi a diario, con otras ligas europeas para sondear el impacto de la pandemia del coronavirus en el fútbol. Dijo que aún queda tiempo para tomar una decisión sobre cuándo se podrá reanudar la actividad en casa país. Advirtió que cada liga debe reactivarse lo más pronto posible, incluso antes de mayo en algunos casos.



Tebas indicó que los escenarios será objeto de estudio en las próximas semanas, tomando en cuenta el avance de la pandemia.



“Son escenarios que me dan la seguridad de que ambas competiciones se van a terminar”, dijo Tebas.



Resaltó que la UEFA ha hecho un “esfuerzo considerable” para alcanzar acuerdos sobre sus competiciones, “más que las ligas nacionales”.



También dio casi por descontado que el fútbol español se reanudará sin público en los estadios.



“No habrá aficionados en los estadios hasta que no lo digan las autoridades sanitarias", afirmó. “No puedo asegurar si será con gente o sin gente, pero vamos a terminar las competiciones seguro”.



Tebas detalló que las pérdidas en caso de no completar la temporada alcanzarían los 1.000 millones de euros dólares (1.100 millones de dólares) en España. Las pérdidas jugando sin público serían de 300 millones de euros (324 millones de dólares), y en caso de reanudarse con aficionados serían de 150 millones de euros (162 millones de dólares).



Casi la mitad de las pérdidas totales deberían ser absorbidas por los futbolistas, y Tebas dijo que ha resultado ser “imposible” llegar un acuerdo con ellos sobre recortes de sus suelos para mitigar el impacto financiero de la crisis.



“Estamos en un momento de crisis excepcional, impredecible y de enorme impacto. Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato, nuestra negociación encalló”, dijo Tebas.



Tebas dijo que ocho clubes en las primeras dos divisiones han pedido al gobierno poner en licencia a sus jugadores con el fin de reducir los costos laborales. Los futbolistas han tenido disposición de reducir los salarios para ayudar a los clubes, pero sin alcanzar lo que pide La Liga.



Tebas señaló que los clubes ya han recibido casi el 90% del dinero correspondiente a los derechos de transmisión televisiva, y parte de ese ingresa deberá ser devuelto si la temporada no se completa.



“El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes”, insistió.



Tebas dijo que La Liga cuenta con un protocolo elaborado por tres grupos de expertos médicos, con recomendaciones sobre cómo reanudar los partidos, pero reconoció que los entrenamientos no podrán iniciar hasta que las medidas de confinamiento ordenadas por el gobierno culminen el 26 de abril.



“Nuestro protocolo de entrenamientos ha sido compartido a otras ligas para que puedan estudiarlo y darnos aportes”, dijo Tebas. “Desde luego que este es un problema global, así que lo que pase en un país lo vamos a tratar de copiarle o mejorarle”.



España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 140.000 casos confirmados de COVID-19 y casi 13.800 decesos.



Tebas también contestó a una pregunta sobre la posibilidad que el astro argentino Lionel Messi deje el Barcelona para irse a jugar en Italia.



“Yo creo que va a seguir en España, pero sí tengo claro que Messi no es la solución para que el fútbol italiano salga de la crisis que tiene”, dijo Tebas. “El nivel de endeudamiento del fútbol italiano es muy elevado, es prácticamente el doble que España”.

