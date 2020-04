Futbolistas en Alemania se someterían a prueba de coronavirus

BERLÍN, FRANCIA.- Los futbolistas en Alemania podrían someterse a pruebas de detección del coronavirus antes de que puedan reanudarse los partidos de la campaña.



La liga alemana informó que ha conformado una fuerza de tarea médica, la cual trabaja en un procedimiento encaminado en “las pruebas estrictas e independientes para jugadores y otro personal, incluso inmediatamente antes de los días en que haya partidos”.



Asimismo, la liga está relajando sus reglas de “fair play financiero”, dado que espera que los clubes enfrenten dificultades para adaptarse a la interrupción en la llegada de ingresos por conceptos de derechos de televisión, entradas en los estadios y patrocinios.

Los equipos que se declaren en insolvencia durante esta temporada no serán castigados con una pérdida automática de nueve puntos. Tampoco se tomará en cuenta la “situación de liquidez” de los clubes a la hora de expedir licencias para la próxima temporada.



La Bundesliga no ha celebrado un solo encuentro desde el 11 de marzo. Los clubes de las dos divisiones superiores han votado por ampliar la suspensión al menos hasta el 30 de abril.



“Lo más importante sin duda es controlar la epidemia de este virus y, especialmente, proteger a los grupos en riesgo”, dijo el presidente de la liga, Christian Seifert.



Los entrenamientos de los 36 clubes seguirán interrumpidos al menos hasta el 5 de abril.



La UEFA tiene previsto reunirse con sus 55 miembros el miércoles. El objetivo es reducir las medidas a tomar en la Liga de Campeones, la Liga Europa y los partidos entre selecciones.

