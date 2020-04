Luis Garrido: "Cuando salí de Olimpia me tildaron de traicionero"

CÓRDOBA, ESPAÑA.- El mediocampista hondureño Luis Garrido se sinceró con su seguidores a través de un Instagram Live y contó lo que pasó con Olimpia luego de su lesió con la Selección Nacional de Honduras.



Tras que los usuarios desenterraran el tema, el jugador se abrió y recordó que fue un difícil momento. "Cuando me lesioné, me echaron, ellos me corrieron".

"No creyeron en mi recuperación, dijeron que mi contrato había terminado y en realidad tenía año y medio de contrato, pero cuando vieron que me fui para Motagua y jugué contra River Plate ya recuperado en Orlando, ellos van al TNAF y dijeron que 'fue un error nuestro y pide que lo cumpla' y que si peleaba más tiempo me quedaría sin jugar y eso no me convenía porque venía de recuperarme, pero Olimpia me hizo una mala pasada, eso no se le hace nadie y no se lo deseo nadie", seguía explicando el actual jugador del Córdoba de España.



El jugador aseguró que no está hablando mal del equipo, solo contaba lo que había sucedido en su momento con los melenudos, donde reveló que lo tildaron de tracionero al pedirle permiso a Diego Vazquez para entrenar con Motagua.



"No hablo mal, fue lo que pasó, es parte de mi pasado, cuando salí de Olimpia me tildaron de traicionero, pero muchos no saben, yo esperé hasta último momento (la renovación de contrato), nadie se acercó, siempre traté de dar lo mejor, al final es como dicen, te pegan una patada en el culo y andate, pero no hablo mal, fue lo que a mí me pasó, por la verdad murió Jesucristo, fue lo que pasó con Olimpia, es un gran equipo, pero cuento lo que pasó, no voy a mentir", manifestó.



En la actualidad, el mediocampista hondureño juega en la segunda B de España con el Córdoba, sin embargo, aseveró que le gustaría jugar algún día en la Liga Mexicana.

