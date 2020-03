Pumas anuncia ajustes salariales por coronavirus  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El club Pumas, de la máxima categoría del fútbol mexicano, anunció el lunes que reducirá el salario de los jugadores de mayores ingresos ahora que el torneo se encuentra suspendido para evitar la propagación del coronavirus.



Se trata del más reciente equipo en modificar su esquema de pagos para hacer frente a la falta de liquidez derivada del parón en el que se encuentra el Clausura mexicano desde el pasado 15 de marzo y por tiempo indefinido.



Las autoridades sanitarias del país llamaron el domingo a la ciudadanía a mantenerse en casa al menos por un mes más.

"El confinamiento y la suspensión de todo tipo de actividades han generado que la economía se encuentre detenida. Como consecuencia de lo antes mencionado, es momento de cerrar filas y de hacer un esfuerzo entre todos los que conformamos el club. Por lo anterior, a partir de esta fecha se realizará un diferimiento parcial en el pago de los salarios sin afectar a los que menos ingresos tienen", dijo el club en un comunicado.



Santos y Atlas, propiedad del Grupo Orlegi, y Querétaro, de Grupo Caliente, implementaron programas de ajustes salariales en los que se le redujo el sueldo a la plantilla en general con la promesa de reponer el faltante una vez que se reanude el torneo y haya liquidez financiera en las arcas.



Pumas es el primer conjunto de la liga en anunciar una reducción en base a una escala salarial.



El equipo no dio a conocer detalles en específico sobre cuántos jugadores aceptaron bajarse el sueldo.

“La medida no habría sido posible sin la ayuda y empatía de los que hoy verán diferido su ingreso, sabiendo que son momentos en los que la unión hace la fuerza”, agregó el equipo.



Pumas es uno de los cuatro equipos más populares en el país, pero, a diferencia de los otros tres, no cuenta con el soporte de grupo empresarial y opera bajo un patronato que administra los recursos.



América y Chivas anunciaron la semana pasada que, por ahora, no tienen contemplada una medida similar. Cruz Azul, otro de los más populares, considera hacer ajustes a lo que paga mensualmente, de acuerdo con el director deportivo, Jaime Ordiales, pero no han dado a conocer cuando se implementaría la medida.

