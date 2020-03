Tom Brady anuncia su partida de New England Patriots

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tom Brady anunció este martes su partida de los New England Patriots, poniendo fin a una carrera de dos décadas con el equipo que lo vio convertirse en el mariscal de campo más exitoso de la historia de la NFL con seis campeonatos.



Brady, de 42 años, aseguró que quiere seguir jugando y, si bien no desveló qué camiseta portará en la próxima temporada de la liga profesional de football americano, varios medios estadounidenses reportan que habría llegado a un principio de acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers para un contrato de unos 30 millones de dólares anuales.



"Pese a que mi viaje por el football me llevará a otros lugares, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido con los logros de nuestro increíble EQUIPO", dijo Brady, casado con la famosa modelo brasileña Gisele Bündchen, en varios posts subidos a sus redes sociales.



"No sé qué me aguarda en mi futuro en el football, pero es momento para mí de abrir una nueva etapa en mi vida y mi carrera", afirmó.



Brady está ampliamente considerado como el mejor mariscal de campo de la historia de la NFL, con un récord de seis títulos de Super Bowl en una carrera con los Patriots que se ha extendido por tres diferentes décadas.



En su palmarés cuenta también con cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl y tres de la temporada de la NFL: 2007, 2010 y 2017. También es el mariscal de campo de mayor edad en ganar el Super Bowl, guiando a los Patriots a la victoria sobre los Rams de Los Ángeles en 2019 a sus 41 años.



Las nueve participaciones en total de Brady en el Super Bowl es otra cifra que no ha alcanzado ningún otro jugador de la NFL, testimonio de su extraordinaria longevidad.



Su partida de Nueva Inglaterra pone fin a una de las parejas más icónicas no solo de la NFL sino de la historia del deporte estadounidense, la que formó con el entrenador Bill Belichick.



El estratega ha estado al frente de los Patriots desde el inicio de la carrera de Brady, elegido apenas en el número 199 del draft de la NFL de 2000. Belichick confió en el joven jugador y le moldeó hasta convertirle en un mariscal de campo capaz de liderar una dinastía.

"El mejor"

Belichick llenó este martes de elogios a su discípulo considerándole como "el mejor mariscal de campo de todos los tiempos".



"No solo cumplió. No solo ganó. Consiguió campeonatos una y otra vez", dijo el entrenador en un comunicado.



"Tom y yo siempre tendremos una gran relación construida en amor, admiración, respeto y aprecio (...) Nada relacionado con el final de la carrera de Tom en los Patriots cambia lo inmensamente espectacular que fue", subrayó.



Brady ha declarado reiteradamente que planea jugar un par o tres de años más pero las especulaciones sobre su futuro y los reportes sobre su difícil relación con Belichick se dispararon después de que no llegara el año pasado a un acuerdo con los Patriots para extender su contrato.



Brady se ha mantenido cercano al multimillonario propietario de los Patriots, Robert Kraft, quien ha dicho que siempre considerará al jugador como a un hijo.



"¿Cómo puedo resumir la profundidad de mi gratitud hacia Tom Brady por lo que nos ha dado en estos últimos 20 años, o la tristeza que siento sabiendo que ha terminado?", dijo Kraft en un comunicado.



"Tenía la esperanza de que este día nunca llegara y Tom, en cambio, finalizara su excepcional carrera con el uniforme de los Patriots después de otro campeonato de Super Bowl", afirmó.

Tampa Bay, un equipo lejos de la élite

A Brady se le vio visiblemente frustrado durante la que resultó ser su última temporada con los Patriots, operando a menudo con un equipo receptor inexperto.



Los Patriots fueron apeados de la caza por el título en la ronda de Comodines, que debieron disputar por primera vez desde 2009, cayendo inesperadamente 20-13 en casa ante los Tennessee Titans.



Desde esa eliminación Brady ha estado valorando diferentes opciones para su futuro, eligiendo por primera vez en su carrera salir al mercado de agentes libres, que se pone en marcha el miércoles.



En las últimas semanas se reportó el interés de varios equipos por hacerse con el legendario jugador, con Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders entre ellos.



Sin embargo, medios estadounidenses coincidieron el martes en reportar que Tamba Bay será el futuro destino de la estrella.



Los Buccaneers no llegan a playoffs desde 2007 y han ganado un campeonato en su historia (2002). Su entrenador, Bruce Arians, había dicho que Brady era el único jugador que intentaría contratar si se daba la oportunidad.