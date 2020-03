Un motivado León desafía el Yankel; el Azul juega en casa

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Luego del golpe en la Concachampions, los Blancos fueron recibidos como héroes en San Pedro Sula y cogieron más motivación de cara a la cita de hoy en el Yankel Rosenthal.

A las 3:00 PM, Olimpia choca ante un Marathón que llega herido por el 5-0 recibido el domingo ante los Albos y que evidenció su dolor en la voz de Vargas. El León de Formosa cuestionó que se tildará de histórico el pase a cuartos logrado por Pedro Troglio y retó a Cristian Maidana a que tire caños en el recinto esmeralda.

Chaco: No tiro mierda...

“Maidana va de titular. No me interesa (lo que dijo Vargas), yo estoy feliz. ¡Aguante Olimpia!”, dijo Troglio a la llegada al aeropuerto Ramón Villeda de SPS.

El Chaco, por su parte, tampoco se quedó atrás: “Voy a jugar como yo sé, nadie me tiene que decir cómo tengo que hacerlo; lo he hecho en canchas más importantes”. El volante argentino no quiso entrar en el mano a mano con Vargas, pero dejó sus dardos. “Nunca lo hago por molestar a nadie. No busquen problemas. No sé por qué la agarran conmigo si soy una persona que nunca habla, que no le tiro mala energía ni le tiro mierda a nadie”, dijo el mediocampista zurdo de los Albos.

Motagua defiende la cima

Olimpia arriba con el impulso moral del triunfo ante Seattle.

Precisamente sobre ese duelo, Troglio contó cómo motivó a su equipo: “Les dije que no jugaran metidos atrás. Les conté mi historia que eliminé a River y Boca con Gimnasia. Les quité una mochila de encima”.

El León llega a tres puntos de un líder Motagua que a las 4:00 de la tarde recibirá a un Real de Minas que le pescó un empate el reciente sábado. Los Azules comandan el Clausura con 20 puntos y hoy tienen la presión de ganar por la cercanía de Marathón (18) y Olimpia (17). En el otro duelo del día, Julio Palomo Rodríguez debutará como entrenador del Honduras EP en el duelo ante Platense en el Excélsior (4:00 PM).