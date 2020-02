Pep Guardiola responde molesto al presidente del Barcelona

MANCHESTER, INGLATERRA.- Tras la victoria 2-0 sobre el West Ham United por la Premier League, el técnico de los “Cityzens” Pep Guardiola tuvo tiempo para hablar a cerca de las declaraciones que dio el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, apoyando la sanción que la UEFA impuso al equipo inglés.

“Le diría que nos dejen recurrir. Pero mi consejo al Barça es que no hable demasiado alto porque todos estamos involucrados alguna vez. Vamos a recurrir y espero que en el futuro podamos jugar la Champions ante ellos”, respondió Guardiola en tono de completa seriedad.

LEA: El Barcelona refuerza su delantera con el danés Braithwaite

Por otra parte, Guardiola tuvo tiempo para hacer alusión a la polémica vivida en el Barça por la contratación de una empresa que creo páginas para desprestigiar a personas en las redes sociales: “No sé si me han espiado o no pero no es necesario, me conocen”, respondía el español molesto por las declaraciones del mandamás azulgrana.

De igual manera Guardiola aprovechó para reafirmar su compromiso con el Manchester City a pesar de la dura sanción impuesta por la UEFA, asegurando que seguirá en el club las próximas dos temporadas: “Ahora más que nunca, me quedo. Al 100%. A no ser que me echen”.

LEA: Presidente del PSG es acusado en caso de sobornos FIFA

Asimismo Guardiola confesó que confía en la apelación que hará el club ante el TAS para quedar absuelto del castigo que no le permitirá jugar la Champions League por dos años: “Ferran Soriano ha hecho un comunicado. Aún no se ha acabado. Vamos a defender nuestra situación y por ahora solo nos queda luchar en el campo, competir y ganar. Hay que reaccionar”, comentó Guardiola.