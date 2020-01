Pedro Troglio: “Todo está listo para arrancar”

Bryan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el inició del 2020 el Olimpia comenzó su nuevo proyecto visionario de tocar el bicampeonato y dar la batalla en Concacaf, por ello su timonel argentino Pedro Troglio afina detalles de su 11 ideal para afrontar los dos torneos simultáneos.

Tras el descanso de las fiestas de fin de año la escuadra blanca llegó en un óptimo nivel para arrancar la pretemporada y dar el primer paso contra el Alianza de El Salvador el 8 de enero en la semifinal de vuelta por la Copa Premier Centroamericana.

“El equipo está bien, todos los jugadores vienen de las fiestas de fin de año, pues el miércoles se trabajó fuerte y respondieron. Sobre el peso llegaron bien, pues tenía un margen de un kilo cada uno y han llegado todos por debajo de lo que queríamos, todo está listo para arrancar”, detalló el DT.

Arboleda, por un cupo...

El fichaje del delantero Yustin Arboleda ha sido el nuevo referente en ataque con el que contará el Olimpia, pero Troglio ya tiene un dibujo de su plantilla titular y el ariete colombiano debe impresionar y pelear una plaza en los dos puestos en la artillería.

“No hay privilegios, Arboleda es uno más, viene a ser parte de un plantilla de buenos jugadores y delanteros, lógicamente que si está impecable jugará. Inicialmente vamos a necesitar a todos porque vamos a jugar cada tres días; haremos lo del campeonato pasado, rotar hasta ir armando el 11 ideal”, aseveró el timonel sobre el trabajo al ariete.

El atacante llegará a la Casa Blanca hasta el 9 de enero, ya que se encuentra de vacaciones en Venezuela y los vuelos que salen de la zona donde está salen hasta esa fecha. Por ello Troglio dijo que el punta no estará en contra el Alianza en San Salvador, ni en el primer juego del Clausura de local contra el Real de Minas en Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Altas y bajas en la Casa Blanca

El adiestrador fue muy claro al decir cuáles son las modificaciones para los Merengues, pues Benguché, Deybi y Eddie Hernández tienen posibilidades de dejar al León, pero no hay nada concreto. “Nadie me vino a presentar nada, ni me vino a hablar, creo que solo Eddy Hernández tiene ofrecimientos (Arabia Saudita). Sobre Deybi, lo esperaba el día dos, él tiene contrato, o sea que si no consigue nada, va a venir, pero también vamos a buscar un volante más, ya que no vino a pretemporada y por eso tendrán que pelear con más gente por el puesto”, explicó Troglio sobre estos dos jugadores.

Uno de los candidatos de medio campo es Mayron Flores del Marathón, quien tuvo un pasado en Olimpia y es del gusto de DT, “(Mayron )Ariel Flores es uno de los nombres de que está en cartera, pues tiene ventaja, porque lo conoce toda la gente de acá del club, es muy buen jugador que tendrá que adaptarse al trabajo de acá”.

Sobre los cuatro jugadores a préstamo en el Real de Minas, Troglio enfatizó que el club no está dispuesto a ceder más jugadores por problemas pasados y que estos deberán pelear un puesto en su plantilla.

