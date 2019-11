Maradona renuncia como técnico de Gimnasia La Plata de Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Diego Maradona renunció este martes como técnico de Gimnasia La Plata, apenas dos meses después de haber tomado las riendas de un club amenazado por el descenso en el fútbol argentino.



La salida de Maradona, de 59 años, se precipitó luego de que el actual presidente Gimnasia decidiera no presentarse a las elecciones para renovar el cargo.



“Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia; él dijo que está para sumar, no para dividir”, señaló este martes a radio La Red el presidente del club, Gabriel Pellegrino.



Pellegrino fue quien fue trajo al capitán del seleccionado argentino campeón mundial en 1986. Maradona había firmado contrato por un año.



Gimnasia se puso bajo el mando de Maradona confiando en que pudiera lograr su remontada para evitar el descenso a la segunda división de Argentina.



Maradona dirigió ocho partidos, con apenas tres victorias como visitante.



Según versiones de prensa, Maradona comunicó la noche del lunes a los jugadores su decisión de no seguir, a raíz de que el sector oficialista dentro del club desistiera la reelección de Pellegrino el próximo sábado. Aunque los integrantes del plantel le pidieron que reconsiderara su postura, el técnico no se dejó convencer.

También se van sus asistentes Sebastián Méndez y Adrián González. La práctica del martes quedó a cargo de Mariano Messera y Leandro Martini, que estarán como técnicos interinos en el partido del domingo contra Arsenal.



La llegada del legendario “Diez” a Gimnasia fue recibida con mucha ilusión por los hinchas e incluso los principales clubes le dieron la bienvenida a la liga con múltiples mensajes en las redes sociales.



Gimnasia es el tercer equipo argentino que dirigió Maradona luego de estar al frente del Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995). También fue técnico de la selección de Argentina entre 2008 y 2010.



En el exterior, estuvo en la banca Al Wasl y Al Fujairah de Emiratos Árabes y Dorados de Sinaloa de la segunda división de México, al cual renunció en junio por problemas de salud.



Fundado en 1887, Gimnasia fue campeón amateur en 1929 y luego de la Copa Centenario AFA en 1994. Nunca ganó un título de liga profesional ni certamen internacional.