Selección de Chile no jugará amistoso con Perú por crisis

SANTIAGO, CHILE.- Los jugadores de la selección chilena decidieron no disputar el amistoso del próximo martes ante Perú, debido a la crisis social que se vive Chile y que deja 21 muertos, indicó este miércoles un comunicado de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP).



"Los jugadores convocados a la Selección Absoluta de Chile han decidido no disputar el partido amistoso internacional ante la selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre, en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan Pinto Durán", indicó la nota de prensa.



La decisión se tomó luego de que algunos jugadores a su llegada a Santiago para concentrarse, manifestaron que el duelo no debía disputarse por la crisis que vive el país y que está cerca de de alcanzar un mes.

VEA TAMBIÉN: Presidente de FIFA visitará El Salvador



"Hay un ambiente difícil y mi opinión es que no se debiera jugar, para respetar lo que está pasando en el país", dijo el volante Charles Aranguiz, el martes.



En tanto, el técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, liberó de manera inmediata a todos los futbolistas para que retornen a sus clubes.



"La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú", agregó el comunicado.



Varias de las estrellas de La Roja manifestaron su respaldo a las demandas sociales que se exigen en las manifestaciones que se han reproducido desde el 18 de octubre cuando estalló la crisis, la peor vista en Chile desde al menos tres décadas.



"Estoy con el pueblo, se levantó y está pidiendo lo justo así que hay que apoyarlo no más al máximo", manifestó el volante del Barcelona, Arturo Vidal, estrella de La Roja.



La crisis social en Chile también obligó a trasladar a Lima la primera final única de la Copa Libertadores-2019 que debía disputarse en Santiago la próxima semana entre el argentino River Plate -actual campeón- y el mítico brasileño Flamengo.



La federación chilena también canceló otro amistoso que debía disputarse con Bolivia esta semana.

LEA: Delantero español David Villa se retirará del fútbol en Japón