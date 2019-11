Estos son los partidos de Champions League para este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Champions League retoma las acciones este miércoles con ocho interesantes encuentros, entre los que destacan el Real Madrid vs Galatasaray, en el estadio Santiago Bernabéu.

El duelo de los merengues comienza a las 2:00 de la tarde, hora de Honduras, al igual que otros cinco, de los ocho iniciales.

La jornada la abren el Bayern Múnich vs Olympiacos y el Lokomotiv Moscú vs la Juventus de Cristiano Ronaldo, ambos encuentros a las 11:55 de la mañana, hora local.

Partidos de Champions para este miércoles

Bayern Múnich vs Olympiacos - 11:55 AM

Lokomotiv Moscú vs Juventus - 11:55 AM

Estrella Roja vs Tottenham - 2:00 PM

Leverkusen vs Atlético de Madrid - 2:00 PM

PSG vs Club Brujas - 2:00 PM

Atalanta vs Manchester City - 2:00 PM

Dinamo Zagreb vs Shakhtar 2:00 PM

Real Madrid vs Galatasaray - 2:00 PM