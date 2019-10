Ansu Fati debutó con la selección sub-21 española

MADRID, ESPAÑA.- El joven prodigio del Barcelona Ansu Fati jugó este martes sus primeros minutos con la selección Sub-21 española en la victoria 2-0 sobre Montenegro, en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2021.



Ansu Fati entró en el minuto 79 del encuentro por Marc Cucurella cuando España ya había sentenciado el encuentro en Pogdorica con goles de cabeza Aitor Buñuel (35) y del propio Cucurella (61).



Fati, de origen guineano y recientemente nacionalizado español, se convirtió así en el segundo jugador más joven en debutar con la Sub-21 a sus 16 años y 11 meses, sólo superado por Bojan Krkic, que debutó con 16 años y 9 meses.



El joven barcelonista se incorporó a la Rojita el pasado viernes en sustitución de su compañero Carles Pérez que abandonó la concentración por una lesión muscular.



El joven jugador azulgrana ha sorprendido en este inicio de temporada y el viernes pasado, el seleccionador absoluto español Robert Moreno, no descartó poder contar con él en la próxima Eurocopa.



"No hay nada descartable y menos hablando del próximo verano", dijo Moreno en una rueda de prensa.



Un jugador que "de repente empieza con su equipo y, más en su caso con un equipo como el Barça, empieza a marcar goles y a disfrutar, ¿por qué vamos a renunciar un jugador de tanto nivel con nosotros?", añadió Moreno, quien, no obstante, volvió a pedir cautela con el joven jugador.