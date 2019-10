Sin Luis Suárez ni Cavani, Tabárez anticipa rival duro en Perú

BARROS BLANCOS, URUGUAY.- El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Tabárez, ve en Perú a un "rival duro" que ha hecho muchos "progresos" y espera que los artilleros ausentes Luis Suárez y Edinson Cavani culminen bien su recuperación.



Tabárez considera que los dos cotejos amistosos que los celestes disputarán contra el combinado incaico, el 11 de octubre en Montevideo y el 15 en Lima, no son una "revancha" de la derrota que le infligió Perú a Uruguay por penales en cuartos de final de la Copa América-2019.



Perú es una "selección que en los últimos tiempos, empezando por la segunda parte de la eliminatoria anterior (...) ha tenido mucho progreso" y será un "rival duro" para Uruguay, declaró el estratega en rueda de prensa en el Complejo Celeste, centro de entrenamiento de las selecciones uruguayas a unos 40km de Montevideo.



Será una "oportunidad para confrontar", pero "el resultado es uno de los objetivos del partido (...) para nosotros y para ellos", dijo Tabárez, para quien "las fechas FIFA han sido fundamentales en la evolución de la selección" uruguaya.



El objetivo mayor, insistió Tabárez, y "la meta de todo este período, es clasificar para el siguiente Mundial" de Catar-2022.

Suárez y Cavani, recuperación y paciencia

"Ojalá que Cavani y Suárez estén (siempre) a disposición", reflexionó el entrenador consultado sobre las ausencias por tratamiento médico y lesión de Luis Suárez y Edinson Cavani respectivamente.



Pero "es un partido de preparación. Vamos a ver las cosas que queremos ver nosotros contra un rival calificado", matizó.



"Con los jugadores que tenemos en este momento vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú", expresó Tabárez, quien llamó a "tener paciencia porque los futbolistas no son máquinas".



Tabárez fue más allá en sus consideraciones sobre los dos goleadores estrella de Uruguay.



"Todos los jugadores tienen desgaste en su trayectoria deportiva", sostuvo, y se preguntó: "¿Cuánto hace que está Suárez en la selección? ¿Cuántas veces ha jugado lesionado?".



"Ha tenido recuperaciones que han sorprendido" y "sigue batiendo récords", sostuvo.



"Cuando decidimos no convocarlo todo empezó con una sugerencia de la sanidad del Barcelona, para no interrumpir un tratamiento que él está realizando y se va a profundizar después de esta fecha FIFA", pero "al primero que consultamos es al futbolista", sostuvo.



Sobre Cavani, señaló que su lesión en la cadera es poco frecuente y debe evitar recaídas.



Finalmente, Tabárez se congratuló por el amistoso previsto para noviembre entre su selección y Argentina en Israel.



Son "partidos que motivan por el prestigio del rival, por la Historia (y estoy) satisfecho de que se haya encontrado esta solución", remató.