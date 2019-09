Así se jugará la jornada 12 del torneo Apertura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras un breve descanso durante la semana por el torneo de la Liga Concacaf, la Liga Nacional de Honduras retomará su curso en la jornada 12 del Apertura.



Para el sábado 28 de septiembre, finalmente se decidió jugar en clásico de las emes entre Marathón y Motagua, el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Dicho encuentro arrancará a las 4:00 de la tarde.



Ese mismo día, los Lobos UPNFM, recibirán en el estadio Emilio Willians de Choluteca, al Honduras Progreso quien llegará con la intensión de sumar para salir de la incómoda posición. En la Ceiba también habrá acción en el duelo de el Vida y el Real España a las 7:15 de la noche.

El estadio Francisco Durón Martínez de la ciudad de Tocoa, albergará el juego entre la Real Sociedad y el Platense, dicho encuentro iniciará a las 3:00 de la tarde.



Cerrando la jornada de partidos, Olimpia jugará contra Real de Minas a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico Metropolitano.

Sábado

Marathón vs Motagua

Lugar: Estadio Olímpico de San Pedro Sula

Hora: 4:00 PM



UPNFM vs Honduras Progreso

Lugar: Estadio Emilio Willians de Choluteca

Hora: 7:00 PM



Vida vs Real España

Lugar: Estadio Ceibeño

Hora: 7:15 PM

Domingo

Real Sociedad vs Platense

Lugar: Estadio Francisco Martínez de Tocoa

Hora: 3:00 PM



Olimpia vs Real de Minas

Lugar: Estadio Olímpico de San Pedro Sula

Hora: 5:00 PM