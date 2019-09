La reacción de la novia de Hernán Medford tras su regreso a Costa Rica

CARTAGO, COSTA RICA.- Ingrid Solís, novia de Hernán Medford, expresó que el regreso de su pareja sentimental a Costa Rica fue un acto que la dejó sorprendida.



"Fue algo que me tomó por sorpresa. Estábamos planeando el viaje del próximo mes y pues grata sorpresa me he llevado. Uno desea que esté en el país por muchos motivos, y pues ahora que es una realidad estoy súper feliz", dijo a la amprensa.com.



Solís comentó que le resultaba difícil venir a Honduras a visitar a Medford por motivos familiares y de trabajo. "Venía unos pocos días todos los meses, pero bendito Dios que ahora ya lo voy a tener cerquita".

También mencionó que la decisión del DT de dejar Honduras para regresar a Costa Rica fue algo acertado. "Está feliz de volver al país, va a tener a toda su familia cerca. Además de que no hay nada como estar en nuestro país".



El tico Hernán Medford renunció el lunes a la dirección técnica de Real España. Unos 55 minutos después de haberlo hecho fue confirmado como nuevo estratega del Cartaginés de su país.