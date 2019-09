Hernán Medford traicionó a Real España

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La renuncia irrevocable de Hernán Medford a la dirección técnica de Real España se puede interpretar de varias formas: una mejor oportunidad económica o una opción de estar cerca de la familia, como es en su caso, pero la más lógica es que fue una traición.



Medford recibió una propuesta el fin de semana del Cartaginés de la primera división de Costa Rica. La analizó. Y este lunes decidió abortar el "proceso" que mencionó en reiteradas ocasiones a la prensa ante los malos resultados de su exequipo, con la que tuvo roces por su personalidad.



Cuando era consultado por los malos resultados siempre respondió que "este un proceso y ocupa tiempo". Medford no reconoció que sencillamente no logró encajar en el equipo, no lo logró meter a la gran pelea.



Que cambiante, que voluble, que drástico es Medford, pues fue uno de los que más fuerte cuestionó a Gustavo Matosas cuando este dejó a la Selección Nacional de Costa Rica para dirigir al San Luis de la primera de México.



El Pelícano dijo que la forma que utilizó Matosas (por aburrimiento) para salir de La Sele fue pírrica. "A cualquiera le puede salir una mejor oferta de donde estás, pero es la forma de hacerlo", había comentado.



Y ahora, la historia no es tan distinta, con la excepción de que Medford simplemente no pudo hacer que Real España estuviera entre los primeros puestos del Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional durante su estadía.

Medford dirigió a la Máquina en 11 partidos, de los cuales solamente ganó dos, empató cinco y perdió cuatro, situación que tienen a los sampedranos en la octava posición con 11 puntos de 33 posibles.



La directiva de Real España es caracterizada por despedir prematuramente a los técnicos tras los malos resultados, pero con Medford fue diferente: le dieron toda la confianza para establecer el "proceso" a pesar de que el equipo no encontraba el camino a la luz.



Derrota tras derrota la directiva siempre lo respaldó. Fricciones con los jugadores y la directiva también lo respaldó. Y aun, con una renuncia irrevocable, la directiva trató de hacer que se quedara, sin embargo, fue imposible.



Medford dejó a Real España en números rojos. No hizo valer el "proceso" al que venía y al que tanto mencionó. Su excusa para salir de Real España no fue como la de Matosas, pero sí andan casi del mismo rango.



Sencilla y simplemente Hernán Medford traicionó a Real España. Un equipo hundido en el fango y una propuesta de su país fueron suficientes para que el tico declinara a su palabra.