Premier League admite errores arbitrales, incluso con VAR  

Desde su incorporación a la Premier League, muchos jugadores se han quejado del VAR al no corregir ciertas jugadas.

LONDRES, REINO UNIDO.- La Premier League finalmente está admitiendo los errores arbitrales gracias a una tecnología que se supone los reduzca.



La incertidumbre sobre la aplicación del VAR en el primer mes de la campaña ha dejado a muchos equipos confundidos sobre por qué malas decisiones no han sido corregidas en partidos.



Resulta que al menos cuatro de esos errores debieron haber sido corregidos tras ser revisados en video. Algunos técnicos añadirían otras decisiones disputadas a esa lista, pero la honestidad del jefe de árbitros Mike Riley es un punto de partida que raramente ha reconocido errores de sus árbitros.



"Donde cometemos errores debemos aprender de ellos”, dijo Riley tras una presentación a los clubes el jueves. "Hay cosas que podemos aprender y mejorar constantemente”.



Se debió otorgar penales a David Silva, de Manchester City, y Sebastien Haller, de West Ham, en partidos separados, dijo Riley. La decisión del VAR de no revertir los fallos arbitrales en la cancha no tuvo impacto en los resultados porque City venció a Bournemouth y West ham a Norwich.



Pero Riley admitió también que el gol del empate de Fabian Schar por Newcastle contra Watford fue erróneamente validado pese a una mano de un compañero. Y Leicester debió haber perdido a Youri Tielemens por tarjeta roja por un pisotón a Callum Wilson en una victoria sobre Bournemouth.





A pesar de verificar algunas jugadas con el VAR, algunos jugadores insisten que no se aplica justicia.







"Existe una variedad de factores para las decisiones tomadas”, dijo Riley. “Una fue una cuestión de juicio. La otra fue un error de proceso. En las otras dos se estaba tratado de proteger los estándares elevados y no interrumpir el flujo de los partidos”.



De 227 revisiones de decisiones en los 40 partidos en las cuatro primeras rondas, seis decisiones han sido cambiadas tras la evaluación por el VAR.



"Como esperábamos cuando introdujimos el VAR al comienzo de la campaña, estamos aprendiendo en la marcha y viendo cómo pueden mejorarse las cosas”, dijo Riley. “Llevó a mejores decisiones. Pero reconocemos que hubo cuatro ocasiones en las que el VAR no intervino y en las que, si lo hubiese hecho, habría habido un mejor entendimiento del papel del VAR”.