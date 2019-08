Eddie Hernández sobre Olimpia vs Forge FC: "Vamos a sacar el resultado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la alegría de haber logrado estrenarse como goleador en el torneo local, el delantero del Olimpia, Eddie Hernández, se prepara para ser tomado en cuenta para el duelo de vuelta de la Concacaf League ante el Forge FC.



"El gol me cayó bien, gracias a Dios por eso, pero ahora vamos a encarar un partido muy importante, ya que queremos pasar a la siguiente fase. Ojalá que el jueves se me dé la oportunidad de jugar y aprovecharla al máximo", comentó.



En cuanto a la posibilidad de sumar minutos en este compromiso de vuelta, el delantero aseguró que "para eso trabajamos en la semana y el profe es el que toma la decisión si nos pone a jugar o no. La parte ofensiva es de donde más para echar mano y él sabrá si nos pone a jugar o no. Yo estoy tranquilo. Todo mundo quiere jugar y él es el que toma las decisiones".



A pesar de la derrota en el juego de ida ante el Forge FC, el delantero asegura que la victoria ante la UPNFM y el haber anotado le dan otro semblante al ambiente del equipo. "La alegría es diferente para uno y para el plantel, más cuando ganás. Siempre es importante ganar y anotar. Hay muchas cosas que mejorar, pero se trabaja más tranquilo".

El once de Olimpia que salió ante el Forge FC en Canadá.









Hernández se refirió también a las dupla en las que puede participar en este Olimpia.

"Hasta el momento con Benguché no he tenido la oportunidad de jugar, fue muy poco lo que jugamos en San Pedro Sula, ya con Jerry (Bengtson) nos conocemos, platicamos más y me sentí bastante bien en Choluteca. Ya con Lacayo es igual. Nos vamos a ir acoplando con el que nos toque jugar, pero con Jerry me entiendo mejor dentro del campo".



Desde el punto de vista del goleador, la fórmula para sacar el pase a la siguiente fase es poder realizar una presión alta. "El profe lo que nos pide es que tras que se pierde la pelota hay que presionar, y creo que si a ese equipo lo hacemos lo más cerca del área, le podemos hacer daño. Es un gol que tenemos que hacer, pero sin desesperarse y tratar de buscar el siguiente. Creo que la presión que le podemos hacer aquí es el arma uno para hacerle daño".

El Forge FC de Canadá vendrá buscar la clasificación ante Olimpia el próximo miércoles en San Pedro Sula.







Pese a la seguridad que se tiene por jugar en casa, el grupo no se relaja. "Confiados no estamos, confiamos en nosotros sí, y que podemos hacer las cosas bien. Si se mira el video del partido, las ocasiones de gol las tuvo el Olimpia, sin incluir el penal, se tuvo para meter tres o cuatro. Yo sé que todos los partidos son diferentes y ahora nos conocen un poco mejor, pero aquí vamos a sacar el resultado para poder avanzar".



Al delantero se le consultó si estaría dispuesto a patear un penal en el juego. "Sin duda que sí (haría el penal), pero hay que respetar a quien pone el profesor. Pero si dice que dentro del campo el que se sienta mejor y si me siento así, lo tomaría".

Desventaja

Eddie Hernández mira como ventaja el clima de San Pedro Sula y el propio estadio Olímpico."Es un duelo bastante difícil, los partidos de Concacaf League son así. Si bien es cierto, es un equipo que no le conocemos mucho, pero hizo bien su trabajo en Canadá, lograron el objetivo, pero aquí nosotros tenemos el clima a nuestro favor, una cancha que conocemos mejor que ellos, que come piernas y no están acostumbrados, así que esperamos sacarle mucho provecho".



"El equipo está jugando bien, está ganando, no hemos perdido (liga), sólo un gol nos han anotado en cinco fechas y estamos segundo porque no se ha jugado un partido, sino estuviéramos en igualdad de puntos que Marathón, pero obviamente que hay que jugar el partido, es un clásico, donde se juegan diferente", finalizó.