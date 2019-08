"Mientras siga viendo cosas que no me gustan me van a expulsar 50 veces": Héctor Vargas

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Fiel a su estilo, el timonel Héctor Vargas arremetió contra el arbitraje y advirtió que seguirá cuestionándolo mientras no cambien las decisiones en el fútbol catracho.

Sobre el arbitraje contra Olimpia

"Lo de Óscar Moncada ya parece un combo, cuando viene un equipo de Tegucigalpa a jugar aquí, él y el club, por qué realmente cuando viene aquí así parece, y me llama la atención todas estas indecisiones arbitrales, y si no corrigen difícilmente uno va dejar de hablar", comenzó diciendo Vargas.



El timonel de los verdes siguió disparando e inclusive señaló que la participación de Honduras en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en donde se logró una medalla de plata, fue gracias a una combinación de resultados.



"Tenemos que mejorar o vamos a seguir haciendo tonterías y ponernos felices porque llegamos a un final de Juegos Panamericanos. Nos metieron cuatro, clasificamos por penales, clasificamos porque ganó otro equipo, estamos mal, pero creemos que estamos bien", indicó

La expulsión

El técnico de los esmeraldas reveló por qué Óscar Moncada lo expulsó en el duelo contra el Olimpia



"Tengo una buena relación con Mario Moncada, cuando fui a Olimpia le llevé al hijo, cuando yo salí lo sacaron, ahora lo traje acá al Marathón para darle una posibilidad, y da la casualidad que cada vez que Óscar me pita teniendo al sobrino en el club me perjudica, entonces eso fue lo que le dije, que si el problema era con el muchacho que lo iba despachar para evitar problemas", cuestionó.



El estratega argentino siguió con sus ataques e inclusive dejó sentenciado que no cambiará su postura.



"Mientras siga viendo cosas que no me gustan me van a expulsar 50 veces, no podemos hacer lo del torneo pasado, traer a un mexicano que haga la pretemporada de los árbitros en la sede del Real España, tener al cuñado de vicepresidente de los jueces, tener secuestrada la Fenafuth, que dejen trabajar a la gente que sabe de fútbol".

Sanción a Jonathan Ferrari

Héctor Vargas pidió una sanción para el defensor Jonathan Ferrari del Olimpia luego de que fue captado haciendo un gesto obsceno.



"Moncada no vio penales clarísimos y quieren que uno se quede callado, yo lo único que le dije es que si era pecado tenerle al sobrino acá. Jonathan Ferrari, hizo un gesto obsceno a Yustin Arboleda por eso le dieron tres partidos, esperemos que actúen igual las Comisiones de Disciplina", agregó.



Por último el timonel no teme si la directiva llega a llamarle la atención."El día que aquí me llamen y me digan que lo que hago está mal me voy a descansar".