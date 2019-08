Messi se lesiona en su primer entrenamiento con el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona, Leo Messi, sufrió este lunes una lesión muscular en la pierna derecha, por lo que no volará con el equipo para la gira estadounidense, informó el equipo azulgrana.



"Las pruebas realizadas han mostrado que tiene una lesión de primer grado en el sóleo", afirmó el Barça en un comunicado.



El equipo azulgrana no precisa el tiempo de baja limitándose a afirmar que "su evolución marcará su disponibilidad", aunque este tipo de lesiones suelen necesitar entre una y dos semanas para su recuperación, cuando faltan unos diez días para el inicio de la Liga española.



El astro argentino se quedará en Barcelona "haciendo recuperación y no viajará a la gira por Estados Unidos", añadió el Barça, que viaja este lunes a Miami, donde el miércoles se enfrentará en un amistoso al Nápoles.

Messi, que se incorporaba este lunes a los entrenamientos con el equipo tras sus vacaciones, se retiró tras notar unas molestias en la pierna derecha.



"Tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar fuera un tiempito", escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram tras su lesión.



"Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volvemos a ver pronto. Un abrazo a todos", añadió.



El astro argentino había reaparecido el domingo en el Camp Nou en la presentación del equipo ante su público.



Messi, que no jugó el encuentro amistoso contra el Arsenal (2-1), dirigió unas palabras a los aficionados azulgranas en los que reiteró que el Barça "siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas".

