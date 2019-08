Critican al Barcelona por fichar a Junior Firpo, jugador que le deseó la muerte a Leo Messi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Junior Firpo, nuevo fichaje del Barcelona, es noticia este domingo no solamente por su llegada al club culé, sino porque la afición azulgrana no le perdona el haberle deseado la muerte a Lionel Messi.



Firpo, quien se unió a la academia juvenil del Betis en 2014 y debutó con el primer equipo en 2018, publicó en su cuenta de Twitter unos mensajes en contra del argentino en 2012.



El nuevo jugador culé escribió varios tuits insultando a Messi, llamándole inclusive "hijo de pu..." e incluso denseándole la muerte. "Me la suda que la mierd* rata Messi se haya lesionado, ojalá se muera y no marque más goles", escribió en ese entonces.















El nuevo lateral del equipo azulgrana ha dicho públicamente que si tiene que pedir disculpas por los mensajes lo haría, además mencionó que lo hizo cuando solo tenía 15 años de edad, no obstante, a los aficionados del Barcelona y seguidores de Messi no se les olvidan sus palabras.

En redes sociales le han llovido las críticas al equipo por la llegada del futbolista.





Finalmente, en una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Firpo explicó que su mejor amigo de entonces era del Barça y fan de Messi, por lo que, le "picaba" en Twitter diciendo cosas feas para el argentino. "Cosas de niños", afirmó.