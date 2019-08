Hernán Medford: "Es lamentable que se juegue sin público ante el campeón"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El técnico de Real España, Hernán Medford, prepara a su equipo para enfrentar a Motagua el domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico sampedrano.



El estratega valora que el equipo está trabajando bien, pero lamenta que se esté con la incertidumbre si se jugará con público, tras el castigo del torneo anterior de tres partidos por problemas de sus aficionados.



“El equipo se está preparando bien, lamentable que no sabemos si jugamos con público. Hay cosas que pasan que traen consecuencias, prácticamente sin aficionados el domingo y lástima porque es contra el campeón, así como motiva al equipo, la afición nos motiva a nosotros”, dijo.



El técnico tico mandó un mensaje claro a los aficionados aurinegros para que se comporten en el estadio. "Sabemos que no son todos, es un grupo que luego del domingo ellos van a aprender, los necesitamos porque son los que nos alientan, pero son consecuencias”.

El estratega confesó que su equipo cada día está entendiendo más los trabajos asignados. “Estamos motivados porque el equipo cada día está entendiendo más los trabajos, el partido pasado lo hubiésemos ganado porque tuvimos oportunidades, ojalá ante Motagua estemos finos”.



Medford hizo énfasis en que se está trabajando para cometer menos errores. "Yo siempre estoy satisfecho con el trabajo de los muchachos, si hay que corregir errores pero todos los cometen, hay que ser más efectivos a la hora de definir y ellos lo saben”.



Los ataques de Motagua serán claves y deberán estar bien parados, eso fue parte de las consultas al “Pelícano”.

“Nosotros somos peligrosos y también tienen falencias y virtudes. Nosotros eso lo manejamos en lo interno, ya sabemos lo que tienen y también ellos nos han estudiado, es un clásico gris, por primera vez me toca jugar sin aficionados, al final estamos en la obligación de sacar los tres puntos”, precisó.



Actuación de los seleccionados Sub 23 en Lima, Perú: “Siempre me deja contento cuando los jugadores de selección andan bien, no solo hay que fijarse en Darixon Vuelto, Elison Rivas lo está haciendo de la mejor manera y no hay que minimizarlo, hay que fijarse solo en el que hace goles, el fútbol es conjunto".